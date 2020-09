HZJZ: Evo što bi srčani bolesnici trebali raditi tijekom pandemije

Povodom sutrašnjeg Svjetskog dana srca, iz HZJZ-a objavili su podatke o rizicima za srčane bolesnike te ističu da je iznimno važno javiti se liječniku pri pojavi bilo kakvih poteškoća

<p>Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svijetu. Uzroci kardiovaskularnih bolesti su mnogobrojni, od pušenja, dijabetesa, visokog krvnog tlaka, pretilosti, nepravilne prehrane, tjelesne neaktivnosti, do zagađenja zraka. </p><p>U vrijeme pandemije COVID-19, ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti izložene su dvostrukoj prijetnji. Imaju povećan rizik od razvoja teže kliničke slike bolesti uzrokovane COVID-om, ali također su u strahu tražiti pomoć vezano za svoje postojeće kardiovaskularne probleme.</p><p>Živimo u jedinstvenim vremenima bez presedana. Pandemija COVID-19 stavila je u prvi plan zdravstvene djelatnike, zdravstvene sustave te našu osobnu odgovornost za vlastito zdravlje i zdravlje ranjivih skupina društva. Ne znamo što pandemija dalje nosi, no znamo da je briga o vlastitom srcu sada važnija nego ikad. </p><p>Ovogodišnji Svjetski dan srca se obilježava 29. rujna uz slogan: «Koristi srce», kojim se svi pozivaju da prigodom obilježavanju ovog dana obećaju sebi i svima oko sebe da će živjeti zdravijim načinom života. Male promjene u životnim navikama, kao što su pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prestanak pušenja, mogu dovesti do poboljšanja zdravlja srca.</p><p>#Koristite srce kako bismo pobijedili COVID-19! Vodite brigu o svom srcu i kad ste kod kuće:</p><h2>Kardiovaskularne bolesti u RH – najnoviji podaci</h2><p>Kardiovaskularne bolesti uzrok su 17,9 milijuna smrti u svijetu godišnje, a procjenjuje se da će do 2030. godine biti uzrokom 23 milijuna smrti. U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti također na vrhu ljestvice smrtnosti, a od njih je 2019. godine umrlo 22.020 ljudi, odnosno 42,5 posto ukupno umrlih. </p><p>Analiza po spolu pokazuje da su uzrok smrti 47,9 posto umrlih žena (12.673), a 36,9 posto umrlih muškaraca ( 9347). Vodeće dijagnostičke podskupine su ishemijska bolest srca s udjelom od 15,4 posto (7 965) i cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 10 posto (5180) u ukupnom mortalitetu.</p><p>Posljednjih 15-tak godina prisutan je pozitivan trend smanjenja smrtnosti od KVB u Hrvatskoj, što je izraženije za cerebrovaskularne bolesti, nego za ishemijsku bolest (49 postotni pad smrtnosti za kvb ukupno od 2000. do 2016., 34 postotni za ishemijsku bolest srca, a 54 postotni za cerebrovaskularne bolesti (kvb od 572,7/100.000 na 292, IBS od 201 na 132, CVB od 176 na 80,0/100.000).</p><p>No, kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok smrtnosti i pobola.</p><p>U usporedbi s Europom, Hrvatska sa standardiziranom stopom smrtnosti od 292/100.000 spada među zemlje koje imaju srednje visoke stope KV smrtnosti.</p><p>Prosjek za zemlje Europske regije iznosi 315/100.000, a za zemlje EU 190/100.000, dok je raspon stopa za zemlje EU od 97-565/100.000. (Francuska-Bugarska). U usporedbi sa susjednim državama RH ima višu stopu smrtnosti od Republike Slovenije - 198, Austrije 182, Italije 152/100.000, a nižu stopu od npr. Mađarske – 371/100.000.</p><p>Iako je zadnjih petnaestak godina prisutan trend smanjenja smrtnosti od KVB i u Hrvatskoj, one i dalje predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti i pobola. </p><h2>COVID-19 i kardiovaskularne bolesti</h2><p>Danas znamo, kako starije osobe i osobe s kroničnim bolestima, od kojih se posebno ističu kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest, kronične bolesti pluća, pretilost, kronična bubrežna bolest i rak i kao i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom imaju veći rizik za nastanak težih kliničkih slika bolesti Covid-19 i povećan letalitet. </p><p>Brojna istraživanja koja se provode u posljednjih nekoliko mjeseci istražuju povezanost komorbiditeta i COVID-19. Bolesnici s čimbenicima rizika za kardiovaskularne bolesti, uključujući muški spol, stariju dob, dijabetes, hipertenziju i pretilost, kao i bolesnici s utvrđenom srčanom i cerebrovaskularnom bolešću, identificirani su kao posebno ranjiva populacija s povećanim morbiditetom i smrtnošću kad obole od COVID-19.</p><p>Štoviše, značajan udio pacijenata može razviti srčano oštećenje tijekom COVID-19, bez obzira je li prethodno postojala srčana bolest ili nije. Uočeni su učestali poremećaji ritma, ali i infarkti miokarda, virus može zahvatiti i srčani mišić te uzrokovati srčano zatajenje, što predstavlja povećani rizik od smrtnosti.</p><p>Zbog preraspodjele zdravstvenih resursa, pristup hitnom liječenju, može biti otežan, što ovisi o ozbiljnosti epidemije na lokalnoj razini. To se dodatno pogoršava strahom pacijenata od zaraze, koji se plaše potražiti liječničku pomoć tijekom pandemije.<br/> Iz svih ovih razloga, Europsko kardiološko društvo okupilo je stručnjake koji su izradili dokument, svojevrsni vodič, u kojem su prezentirani svi aspekti skrbi bolesnika s kardiovaskularnim bolestima tijekom pandemije COVID-19.</p><p>Kod kroničnih bolesnika, pri pojavi ozbiljnih znakova infekcije, kao što je teško disanje, stezanje ili bol u prsnom košu, vrlo visoka tjelesna temperatura, odmah trebala potražiti liječničku pomoć. Prvo i osnovno pravilo u liječenju svih kroničnih bolesti, među kojima se nalaze i kardiovaskularne bolesti, glasi da treba nastaviti dalje koristiti svoju terapiju kronične bolesti kao do sada.</p><p>Vrlo je značajno da kronična bolest bude dobro kontrolirana; naime, na taj način ostvarit će se najbolji preduvjeti za dobru ravnotežu, uključujući i psihičko stanje. Dakle, nikako ne treba prekinuti lijekove koje je osoba uzimala za svoju kroničnu bolest, niti mijenjati doze lijekova, već sve valja koristiti na način kao i ranije kada su održavali stabilnu bolest, tj. najbolje moguće stanje kronične bolesti. </p><p>Početkom 2020. godine, kada se tek pročulo za novi koronavirus, krenula je utrka za stjecanjem što više informacija i znanja o novom virusu. Spoznali smo da COVID-19 predstavlja poseban rizik za srčane bolesnike. Istovremeno je nastupio jako zabrinjavajući trend – srčani bolesnici počeli su izbjegavati posjete hitnim službama i svojim liječnicima. To izbjegavanje pripisuje se strahu od virusa. </p><p>Stoga je važno osvijestiti srčane bolesnike da su ordinacije primarne zdravstvene zaštite, bolnice, hitni prijemi sigurna mjesta i da ukoliko imaju potrebe ići, trebaju ići. Puno je opasnije dobiti srčani ili moždani udar nego zaraziti se COVID-om. Brza reakcija je jako bitna i posjet liječniku ne treba odgađati.</p><h2>Aktivnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo povodom Svjetskog dana srca</h2><p>Ove godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa suradnicima pripremio je, povodom Svjetskog dana srca, edukativno promotivnu kampanju s porukama o važnosti očuvanja zdravlja srca, osobito u ovo vrijeme pandemije COVID 19 bolesti. Poruke će u obliku plakata i kratkih video poruka biti prisutne u Domovima zdravlja, ljekarnama, javnom prijevozu na nacionalnoj razini, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te u digitalnom obliku na Facebook HZJZ-a.</p><p>Kako neke zemlje izvješćuju o smanjenom broju hospitalizacija zbog kardiovaskularnih bolesti i zasebno infarkta miokarda, koji je akutno i hitno stanje, tako je HZJZ napravio analizu hospitalizacija od infarkta miokarda za prvih šest mjeseci ove godine, te usporedbu s 2019. godinom u istom periodu, za bolnice u Zagrebu. Iz prvih preliminarnih rezultata vidljivo je da je od 1.siječnja do 30. lipnja broj hospitalizacija u bolnicama Zagreba, za infarkt miokarda manji u prosjeku za 14%. No, u idućem koraku napraviti ćemo analizu po mjesecima, jer moguće je da je smanjenje veće u vrijeme „lockdown perioda“ te većeg broja novooboljelih osoba od Covid 19, napisala je prim. Verica Kralj, dr. med, voditeljica Odjela za srčano-žilne bolesti HZJZ-a.</p><p> </p>