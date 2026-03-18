Kod osječkog dilera našli travu, kokain, steroide, ali i oružje

Osječko-baranjska policija kazneno će državnom odvjetništvu prijaviti 44-godišnjaka osumnjičenog za preprodaju droga iz Osijeka, kod kojega je pretragom pronađeno više vrsta droga, ali i oružje te streljivo, izvijestila je policija u srijedu. Temeljem sudskog naloga policija je pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi 44-godišnji osumnjičenik, kao i njegov automobil.

Tijekom pretrage je, uz ostalo, pronađeno nešto više od 56 grama kokaina, 63 grama amfetamina, sedam šprica sa za sada nepoznatom tekućinom, 17,35 grama konoplje te 22 bočice steroida. Također su pronađena dva pištolja, s pripadajućim spremnicima i 32 metka, jedan trotilski metak i 7.780 eura.

Protiv osumnjičenog slijedi prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, zbog sumnje u kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, neovlaštene proizvodnje i prometa tvari zabranjenih u sportu te nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Zbog prekršaja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana izdan mu je i prekršajni nalog, navode u policiji.