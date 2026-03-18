PRIJAVIT ĆE GA DORHU

Kod osječkog dilera našli travu, kokain, steroide, ali i oružje

Piše HINA,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Osječko-baranjska policija kazneno će državnom odvjetništvu prijaviti 44-godišnjaka osumnjičenog za preprodaju droga iz Osijeka, kod kojega je pretragom pronađeno više vrsta droga, ali i oružje te streljivo, izvijestila je policija u srijedu. Temeljem sudskog naloga policija je pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi 44-godišnji osumnjičenik, kao i njegov automobil.

Tijekom pretrage je, uz ostalo, pronađeno nešto više od 56 grama kokaina, 63 grama amfetamina, sedam šprica sa za sada nepoznatom tekućinom, 17,35 grama konoplje te 22 bočice steroida. Također su pronađena dva pištolja, s pripadajućim spremnicima i 32 metka, jedan trotilski metak i 7.780 eura.

Protiv osumnjičenog slijedi prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, zbog sumnje u kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, neovlaštene proizvodnje i prometa tvari zabranjenih u sportu te nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Zbog prekršaja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana izdan mu je i prekršajni nalog, navode u policiji.

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.

