Kod Pazina poginuo motorist
U prometnoj nesreći na području Pazina smrtno je stradao motociklist, izvijestila je u nedjelju poslijepodne istarska policija.
Nesreća se dogodila oko 12,30 sati dogodila na državnoj cesti kod raskrižja za Karojbu i Motovun.
Neslužbeno se doznaje kako je u nesreći poginuo muškarac u četrdesetim godinama, a prometna policija i dalje istražuje okolnosti koje su dovele do nesreće. Istraga je u tijeku.
