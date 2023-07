Kod Rijeke i Raba primijetili su čudno ponašanje dva dupina. Stručnjaci: 'Ne prilazite im!'

Institut Plavi svijet u zadnjih nekoliko tjedana zaprima dojave građana o dupinima koji se nalaze u riječkom zaljevu i kod Raba, a koji, na veselje mnogih, dopuštaju ljudima da im se približe.

Ne prilazite im

Zbog ovakvih simpatičnih dojava ekipa iz Instituta Plavi svijet je već nekoliko puta izlazila na teren kako bi fotografirala i snimila dupine te procijenila njihovo opće stanje, kao i prikupila informacije o njihovom ponašanju.

O ovim neobičnim događanjima se oglasio i sam institut i na svojoj službenoj Facebook stranici, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- U oba slučaja radi se o jedinkama običnog kratkokljunog dupina (Delphinus delphis), vrste koja se u Jadranu smatrala regionalno izumrlom od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća, a čija opažanja nakon više desetljeća ponovno bilježimo u posljednjih nekoliko godina. Iako su obični dupini društvena vrsta koja živi u skupinama od nekoliko desetaka ili stotina jedinki, dupini kod Raba i Rijeke su samotni (solitarni) obični dupini.

Pojava samotnih dupina zabilježena je kod više vrsta dupina i u svim dijelovima svijeta, uključujući i Jadran, gdje smo u znanstvenim radovima opisali dva slučaja samotnih prugastih dupina (Stenella coeruleoalba), u Vinodolskom kanalu i luci Mali Lošinj, te vjerojatno najpoznatiji slučaj samotnog dobrog dupina (Tursiops truncatus) Bobija koji je tijekom više godina boravio u Novigradskom i Karinskom moru.

Mogu vas ozlijediti

Dupini su životinje koje inače žive u skupinama unutar kojih uspostavljaju blisku povezanost. Međutim, postoje i oni koji se odvajaju od ostalih jedinki, a razlozi za takvo ponašanje mogu biti mnogobrojni - od bolesti ili ozlijeđenosti pri čemu ne mogu pratiti svoju skupinu, a nekada su i izbačeni iz nje.

Nekada se, baš poput ljudi, mogu osamiti zbog ugibanja drugih jedinki s kojima imaju blisko biološko ili društveno srodstvo, a nekada se odvajaju od skupine u potrazi za drugom skupinom koju ne mogu pronaći zbog male brojnosti populacije.

Svi samotni dupini imaju jako slične oblike ponašanja koji se mijenjaju kroz četiri faze. Najprije se izoliraju od ostalih jedinki svoje vrste te borave u područjima koja su manja, kao što su zaljevi ili luke gdje ne pokazuju interes za ljude, nakon toga samostalno prilaze brodovima koji se nalaze uz bove. Kasnije čak počinju uspostavljati i fizički kontakt manjem broju ljudi nakon čega uopće ne zaziru od interakcije s ljudima, a nekada i sami iniciraju kontakt s njima. Takvo neobično ponašanje često izaziva oduševljenje brojnih lokalaca, kao i turista. Premda mnogima simpatični prizori, takvi oblici interakcije mogu utjecati i na dobrobiti samih dupina, kao i svih onih koji se nalaze u njihovoj blizini. Često kada dupini uspostavljaju direktan kontakt s ljudima to može dovesti do mnogobrojnih posljedica pri čemu ga ljudi znaju ometati dok odmara ili se hrani, ljudi ih žele dodirivati, povlače ih za peraje, a nerijetko im nude i hranu koja može biti direktan izvor zaraze za ove životinje. Nekada se događaju i situacije kada ljudi namjerno žele ozlijediti dupina, što nerijetko završava tragičnim posljedicama za ovu predivnu vrstu životinja.

Nekada uslijed neprilagođenog ponašanja ljudi, dupini počinju pokazivati agresivno ponašanje. U Brazilu je 1994. godine zabilježen slučaj kupača kojeg je usmrtio dobri dupin, ali i više slučajeva u kojima su ljudi zadobili teže ozljede. Česti razlog za takve tragične posljedice je uvjetovan neprimjerenim ponašanjem ljudi koji su nerijetko čak nauguravali i sladoled u dišni otvor dupina.

Iz instituta apeliraju na sve koji se zateknu u blizini ovih životinja ne pokušavaju im prići, kao ni plivati s njima, dodirivati ih ili hraniti jer može doći do navikavanja životinje na ljude, a što može rezultirati tragičnim posljedicama. Dupini također mogu prenijeti brojne teško izlječive bolesti kao što su tuberkuloza, leptospiroza i sl, a nekada i sami ljudi uslijed interakcije s njima mogu prenijeti bolesti koje dovode do njihovog ugibanja. S obzirom na to da borave u obalnim područjima okruženi plovilima, često gube i strah od plovila uslijed čega mogu zadobiti teške ozljede od sudara s brodskim propelerima

- Prema našim saznanjima, obični dupini u Riječkom zaljevu i kod Raba su dobrog općeg stanja, nemaju vanjskih znakova bolesti, normalno zaranjaju i nisu izgladnjeli odnosno uspješno love plijen. Također, do sada nisu zabilježeni pokušaji namjernog ozljeđivanja iako već postoje snimke ljudi koji s dupinom plivaju i rone. Prema informacijama kojima raspolažemo, ovi dupini trenutno nisu agresivni i ne predstavljaju opasnost, ali smatramo da će ponašanje ljudi prema njima odrediti njihovu sudbinu u budućnosti - navode iz Instituta Plavi Svijet.