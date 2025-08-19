Kod Šibenika u 9 dana kaznili su čak 30 divljaka koji su glisirali! Trojica Hrvati, svi ostali stranci

Šibensko-kninska policija je u vremenskom razdoblju od 10. do 19. kolovoza, prekršajno sankcionirala trideset ljudi zbog nedozvoljenog glisiranja u šibenskom akvatoriju. Prekršajno sankcionirala troje hrvatskih i dvadeset sedam stranih državljana. Sukladno odredbama Pomorskog zakonika prekršajno su sankcionirani novčanim kaznama u novčanom iznosu od 400 eura.

- Podsjećamo nautičare da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe - poručuju iz policije.