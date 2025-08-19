Obavijesti

News

Komentari 0
KAD STRANCI PROLUPAJU

Kod Šibenika u 9 dana kaznili su čak 30 divljaka koji su glisirali! Trojica Hrvati, svi ostali stranci

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Kod Šibenika u 9 dana kaznili su čak 30 divljaka koji su glisirali! Trojica Hrvati, svi ostali stranci
Mađunarodno natjecanje Alpe Adria Jet Ski Tour Zagreb Croatia 2021. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Glisirati se može samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale

Šibensko-kninska policija je u vremenskom razdoblju od 10. do 19. kolovoza, prekršajno sankcionirala trideset ljudi zbog nedozvoljenog glisiranja u šibenskom akvatoriju. Prekršajno sankcionirala troje hrvatskih i dvadeset sedam stranih državljana. Sukladno odredbama Pomorskog zakonika prekršajno su sankcionirani novčanim kaznama u novčanom iznosu od 400 eura.

Pokretanje videa...

Jet Ski Tisno 00:39
Jet Ski Tisno | Video: čitatelj/24sata



- Podsjećamo nautičare da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe - poručuju iz policije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Zelenski: Još nema datuma sastanka s Putinom. Novi veliki ruski zračni napad na Ukrajinu
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski: Još nema datuma sastanka s Putinom. Novi veliki ruski zračni napad na Ukrajinu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025