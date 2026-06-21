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Kod škole u Novom Zagrebu osvanuli gnjusni grafiti s prijetnjama Miloradu Pupovcu

Piše HINA,
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Kod škole u Novom Zagrebu osvanuli gnjusni grafiti s prijetnjama Miloradu Pupovcu
Foto: Srpsko narodno vijeće

SNV navodi da su grafiti osvanuli u subotu na pothodniku uz osnovnu školu u Savskom Gaju te da se radi o izravnoj prijetnji, odnosno pozivu na ubojstvo Milorada Pupovca

Na zidovima pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu osvanuli su grafiti s prijetnjama upućenima predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, izvijestilo je u nedjelju Srpsko narodno vijeće.

SNV navodi da su grafiti osvanuli u subotu na pothodniku uz osnovnu školu u Savskom Gaju te da se radi o izravnoj prijetnji, odnosno pozivu na ubojstvo Milorada Pupovca. U priopćenju ističu da su uz prijeteće poruke ovoga puta iscrtani i kukasti križevi te da je riječ o trećem sličnom slučaju na istoj lokaciji ove godine.

"Prijetnje smrću Pupovcu, mržnja i veličanje ustaštva i nacizma pojavile su se krajem siječnja, a nepoznati je grafiter tada poručio i da postoje tzv. ustaše Novi Zagreb", izvijestio je SNV.

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Podsjećaju kako su krajem siječnja na istom području bili ispisani grafiti s prijetnjama Pupovcu te porukama mržnje prema Srbima, a slični natpisi ponovno su se pojavili i u ožujku. 

"Ista lokacija, pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu, isti poruka, isti potpis", ističe SNV.

Prema navodima SNV-a, i ranijih godina na području Savskog Gaja i obližnjeg Remetinca bilježeni su deseci grafita s prijetećim i uvredljivim sadržajem usmjerenim prema Pupovcu i srpskoj zajednici.

“Ništa od ovoga me nije iznenadilo. Poruke 'Ubij Srbina!' već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja“, komentirao je u ožujku predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

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Komentari 2
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