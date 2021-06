Bila sam u kući, čula sam tupi udarac, pogledala sam kroz prozor i na travnatoj površini pored ceste vidjela sam nečiju glavu, rekla je Silvija Sunđi (31), susjeda stradalog dječaka pred čijom se kućom odigrala jeziva nesreća.

Na obje strane Strossmayerove ulice u mjestu Otok u zapadnom Srijemu, lampioni svjedoče o tragediji. Cijelo susjedstvo oplakuje malenoga Ivana Babića (10) koji je u subotu u 16.40 sati, život izgubio pod kotačima automobila austrijskih registaracija.

- Dječak je išao svojoj kući od djeda koji živi preko puta. Uz cestu je bilo parkirano nekoliko automobila i najvjerojatnije zbog njih naš mali susjed nije vidio auto koji je nailazio u smjeru centra grada. Izašao je samo korak ili dva na cestu, a automobil ga je udario bez da je vozač kočio - ispričala je Silvija.

Od šoka se nije mogla sjetiti dječakovog imena

Silvija je odmah nakon nesreće iz kuće izletjela bosa.

U dvorištu je vidjela svog oca s kojim je bilo svo troje njene djece.

- U nekoliko koraka stigla sam do rasvjetnog stupa pored kojeg je ležao Ivan. Muškarac koji ga je udario autom vraćao se unatrag autom, dobila sam dojam da on nije vidio da je udario dijete, možda tek u retrovizoru, kao da je razmišljao stati ili nastaviti dalje. Kada se vratio izašao je iz auta i pozvao Hitnu pomoć. Prepoznala sam dijete naših susjeda koji žive preko puta. Kako na prilaznoj rampi nisam vidjela automobil Ivanove majke otrčala sam do kuće njegovog djeda, uletjela sam i skoro bez daha sam nekako uspjela izgovoriti: “Anino dijete je nastradalo” - kaže potreseno Silvija koja se u tim trenucima od šoka nije mogla sjetiti ni djetetova imena.

Prema pričanju susjeda, dječak je samo nekoliko minuta prije pogibije bio kod djeda i bake i bio je krenuo kući.

Dječak je išao kući

- On se kao i moja djeca radovao što imaju još jedan tjedan škole, radovao se što je završava treći razred, radovao se raspustu i moru na kojeg nažalost više neće otići. Moja kći koja je također treći razred cijelu noć nije spavala, plakala je, pitala me je mama zašto se to moralo dogoditi. Bili su jako vezani za Ivana, zajedno su rasli - u suzama će Silvija.

Neslužbeno saznajemo da je muškarcu koji je autom udario dječaka, u subotu njegova kćer dovela automobil iz Austrije.

On je u Hrvatsku došao autobusom i do dolaska kćerke kroz Otok se vozio biciklom.

Policija je potvrdila da je hrvatski državljanin (65) upravljao osobnim automobilom austrijskih registarskih oznaka te da je na prometnoj cesti i traku kojim se vozač kretao, dijete neoprezno prelazilo kolnik.

Dodali su da je vozač stoga vozilom naletio na dijete koje je od siline udarca odbačeno na cestovnu bankinu.