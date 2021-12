Bila je to čista samoobrana. Zadnji put su zbog trešnje i strašne grmljavine aviona koji su nadlijetali mjesto skoro svi za vrijeme berbe popadali s maslina, a u mjestu su uglavnom stariji ljudi. Svakodnevno je tako, kaže 54-godišnji Tomislav Govorčin s otoka Iža na navedene optužbe.

Tomislava Govorčina (54) istražuje zadarska policija koja ga sumnjiči da je više puta ove godine laserom ometao let aviona i te time ugrožavao ljude i imovinu piše Zadarski.

Pilote je ometao u dva navrata u lipnju te jednom u rujnu, a sve je to bilo na zadarskom području, javlja policija.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 54-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - javljaju iz PU zadarske.

Govorčinu zato u ovom slučaju prijeti zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ustrajan je u svojim tvrdnjama da je to jedini način da zaustavi svakodnevno nisko nadlijetanja aviona iznad otoka Iža zbog čega se mještani boje za svoju sigurnost.

Po cijeli dan i noć lete i bruje iznad mjesta

- Sve se to događa 500 metara iznad naših glava, svakodnevno. Ljudi su u panici, strahu da će im se nešto dogoditi. Evo ja imam malu unučicu koja zbog toga ne može spavati. Po cijeli dan i noć lete i bruje iznad mjesta. Ja sam najmlađi pa to mogu i reći i pobuniti se. Što bi trebali? Strašno je to, samo trebamo čekati da nam avion padne na glavu, kao što je prošle godine pao čovjeku u vrt kuće u Biljanima Donjim. Nije nam jasno zbog čega se ti letovi održavaju iznad naseljenih dijelova otoka i tako ugrožavaju našu sigurnost - pita se Govorčin.

Zbog čega dopuštate tranežne letove iznad naseljenih mjesta, pitao je Govorčin MORH i pučku pravobraniteljivu. Samo od MORH-a je dobio odgovor gdje su poručili kako na toj lokaciji nije utvrđeno odstupanje od zadanih elemenata leta kao ni narušavanje sigurnosti letenja probijanjem sigurnosnih visina ili buke.

- To je čista namjera i to traje godinama - zaključio je Govorčin.