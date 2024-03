ANKETA Koga biste za premijera - Plenkovića ili Milanovića?

Predsjednik Zoran Milanović prvo iznenadio sve datumom parlamentarnih izbora, a koji će se održati u srijedu 17. travnja, a zatim na pressici sa SDP-om šokirao najavom da i sam ide na izbore!

Pokretanje videa... 03:21 Peđa Grbin održao izvanrednu konferenciju za medije, pridružio mu se i predsjednik Milanović | Video: 24sata/pixsell

Lijeva koalicija ima sad u najmanju ruku izjednačene šanse s HDZ-om, ako ne dođe do unutrašnjih turbulencija do 29.3. kad trebaju predati liste. Nisam siguran ni da je Peđa Grbin ovo slutio, a kamoli HDZ, ne bi me čudio da je Grbin to saznao jutros. SDP-ov savez je shvatio da je Grbin mali od kužine Milanovića. Ili će SDP time nešto postići ili je to doista kraj SDP-a jer s Milanovićem na čelu nema više ni L od lijeve koalicije. Treba imati na umu da je Milanović već udaljio dobar dio liberala i ljevice svojim ponašanjem u zadnjih par godina - rekao ej za 24sata politički analitičar Žarko Puhovski.

Navodi kako je Milanovićev potez sad ostavio sve u šoku.

- No dobro, Milanović je takav igrač. Uostalom na dan izbora 17.4. je ujedno Svjetski dan cirkusa, a mi tražimo glavnog klauna. Još se moram osvrnuti na dio oko njegove najave u kojoj nismo čuli prvu rečenicu u kojoj kaže da je dao ostavku, da je to rekao onda bi bilo ok, no to nisam čuo. A ako to nije rekao onda je to pokušaj državnog udara. Nadam se da će dati ostavku, iako i onda imamo tu malu razinu moralnog problema jer u tom slučaju imamo nogometnu utakmicu u kojoj netko zviždi za početak pa onda odmah počne igrati u toj istoj utakmici, to je malo neobično - smatra.

