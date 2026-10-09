Koje suplemente uzimate i koliko na njih trošite? Liječnici pozivaju da ispunite anketu

Stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora pokrenulo je prvu sveobuhvatnu anketu o tome koje dodatke prehrani Hrvati uzimaju, koliko za njih troše i na temelju čega se za njih odlučuju. Projekt nosi naziv NAOS - Nacionalna anketa o suplementaciji, a s ciljanim uzorkom od 30 000 ispitanika Hrvatska se svrstava uz bok najvećim svjetskim istraživanjima ove vrste.

OVDJE MOŽETE ISPUNITI ANKETU

Prema procjenama, više od polovice odraslih Hrvata povremeno ili redovito uzima neki oblik dodatka prehrani. Police u ljekarnama, drogerijama i web shopovima nikad nisu bile punije najrazličitijih oblika dodataka prehrani. Ipak, postoji jedan veliki problem: nitko zapravo ne zna što točno Hrvati uzimaju, zašto to uzimaju i na temelju čega donose te odluke vezane uz uzimanje istih.

Koliko je ovaj projekt ambiciozan, najlakše se vidi kad se usporedi s onim što postoji u ostatku svijeta. Najpoznatija anketa na svijetu usmjerena isključivo na dodatke prehrani, američki CRN Consumer Survey koji provode Ipsos i Council for Responsible Nutrition, godišnje anketira oko 3 000 ispitanika. U Europi je situacija još skromnija - većina nacionalnih nutritivnih istraživanja radi s uzorcima od nekoliko tisuća ljudi, a prema pregledu objavljenom u časopisu Nutrients, od 53 europske zemlje samo ih 30 uopće prikuplja podatke o korištenju dodataka prehrani. Hrvatska dosad nije bila među njima.

S ciljem od 30 000 ispitanika, Hrvatska ne konkurira samo europskim zemljama - ona se izravno mjeri s najvećim svjetskim istraživanjima, i to s uzorkom koji je višestruko veći od bilo kojeg dosad provedenog istraživanja ove vrste na svijetu.

- Liječnici nedovoljno znaju o dodacima prehrani. No, to nije njihova krivica. To područje jednostavno nije dovoljno zastupljeno u formalnom obrazovanju oduvijek. Kada vidite koliko se nesistematično i često nekontrolirano koriste dodaci prehrani, shvatite kako je nužno tu temu vratiti u ordinacije, pod stručni nadzor - istaknuo je dr.sc. Andrija Karačić, liječnik iz KB Sveti Duh te član upravnog odbora Hrvatskog društva za suplementaciju u medicini.

Ističe da Društvo nije osnovano kako bi promoviralo industriju dodataka prehrani, već upravo suprotno.

- Naša uloga je istraživati i educirati. Želimo stvoriti znanstveni okvir za primjenu dodataka prehrani u medicini, utemeljen na dokazima, a ne na marketingu. Ova anketa je prvi znanstveni projekt Društva i prvi konkretan iskorak prema tom cilju. I ono što je najvažnije: smjernice koje ćemo razviti temeljit će se na našim nacionalnim podacima i rezultatima, a ne na stranim.

Upitnik pokriva širok raspon tema: od toga koje dodatke prehrani koristite i koliko za njih trošite, preko toga gdje se informirate i koliko toga zapravo vjerujete onome što piše na pakiranju. Ispunjavanje traje između pet i osam minuta, a anketa je potpuno anonimna - poručuje.

Uzorak od 30.000 ispitanika

Zanimljivo je kako anketa ne pita samo "što uzimate" nego i "zašto". Jer dok jedni uzimaju željezo na preporuku liječnika, drugi kupuju adaptogene jer ih je neki influencer oduševio u

podcastu. Razlika u motivaciji govori puno o tome kako se kao društvo odnosimo prema vlastitom zdravlju.

Uzorak od 30 000 ispitanika omogućuje analizu po regijama, dobnim skupinama, stupnju obrazovanja i zdravstvenom statusu. Rezultati bi mogli pokazati, primjerice, razlikuju li se navike stanovnika Dalmacije od onih u Zagorju, ili troše li mladi više na dodatke prehrani od starijih generacija.

Podaci će biti predstavljeni na Jesenskoj akademiji suplementacije u medicini (JASUM) u listopadu 2026. godine u Zagrebu i poslužit će kao temelj za izradu prvih hrvatskih smjernica za racionalnu primjenu dodataka prehrani u medicini. Vaš odgovor ne ostaje samo broj u tablici on izravno utječe na to kakve će preporuke sutra dobiti Vaš liječnik, Vaš ljekarnik i Vi sami.

Sudjelovati može svaka punoljetna osoba u Hrvatskoj, neovisno o tome koristi li dodatke prehrani ili ne. Upravo su odgovori onih koji ih ne koriste jednako važni jer otkrivaju razloge zašto ih ne koriste: je li u pitanju cijena, nepovjerenje ili nedostatak informacija? Anketa je dostupna online i može se ispuniti na mobitelu, tabletu ili računalu. Bez registracije i bez osobnih podataka. Samo 22 pitanja koja će znanstvenoj i stručnoj zajednici pomoći konačno bolje razumjeti što se događa na hrvatskom tržištu dodataka prehrani.

- Ispunite anketu i Vi, kako bi Vaš liječnik sutra mogao bolje savjetovati o dodacima prehrani upravo u korist Vašeg zdravlja. Hrvatski liječnici Vam zahvaljuju - poručuje dr. Karačić.