Koka u Varaždinu otvorila novu valionicu vrijednu 20 mil. eura: 'Obrađuje 30.000 jaja na sat!'

Koka d.o.o., vodeća hrvatska peradarska kompanija, predstavila je novu visokotehnološku valionicu u Varaždinu, investiciju vrijednu 20 milijuna eura, u potpunosti financiranu vlastitim sredstvima. Nova valionica dio je jedinog sustava proizvodnje pilećeg mesa u Hrvatskoj s vlastitom proizvodnjom jaja za valionicu, koji omogućuje sljedivost od roditeljskih farmi do gotovih Cekin proizvoda.

„Kao vodeća peradarska kompanija u Hrvatskoj, Koka već 65 godina gradi i razvija hrvatsko peradarstvo, a nova valionica, investicija vrijedna 20 milijuna eura, jedna je od najvažnijih investicija u novijoj povijesti kompanije. Njezin značaj nije samo u novoj tehnologiji i povećanju proizvodnih kapaciteta, nego i u jačanju domaće proizvodnje hrane, samodostatnosti i konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije. Koka je jedini proizvođač pilećeg mesa u Hrvatskoj s vlastitim matičnim farmama, što znači da naš proizvodni sustav počinje još prije valionice – od roditeljskih jata koja osiguravaju jaja za nastavak integriranog proizvodnog procesa.

Foto: Koka

Povezanost svih ključnih faza, od vlastite stočne hrane, certificiranog uzgoja bez upotrebe antibiotika do industrije mesa i proizvoda na polici, temelj je kvalitete Cekin piletine i njezine vodeće pozicije na hrvatskom tržištu. U godini u kojoj Koka obilježava 65 godina poslovanja, ova investicija snažan je dokaz kontinuiteta razvoja kompanije, a priznanje Zlatna bilanca 2026. dodatna potvrda stabilnog rasta i jasne vizije daljnjeg razvoja“, izjavio je predsjednik Uprave Koke Stjepan Sabljak.

Automatizacija i precizno upravljanje uvjetima inkubacije

Nova valionica prostire se na više od 7.000 četvornih metara, od čega je više od 5.000 četvornih metara namijenjeno proizvodnom dijelu. Automatizirani sustav za sortiranje i slaganje obrađuje 30.000 jaja na sat. Valionica u Varaždinu među prvima je u svijetu opremljena SmartSense tehnologijom, koja omogućuje praćenje i prilagodbu uvjeta inkubacije. „Nova valionica jedna je od ključnih karika Kokine integrirane peradarske proizvodnje i značajan tehnološki iskorak u našem proizvodnom sustavu. Planirani kapacitet u dvije faze doseže 45 milijuna jednodnevnih pilića godišnje.

Foto: Koka

Opremljena je najnovijom generacijom automatiziranih i digitalno povezanih sustava, uključujući SmartSense, jedno od prvih takvih rješenja u svijetu, te SmartControl za centralizirani nadzor i upravljanje procesima. Time ostvarujemo visoku razinu preciznosti, ujednačenosti i kontrole u jednoj od najvažnijih faza proizvodnje. Posebno je važno što u valionicu dolaze jaja iz vlastitog sustava roditeljskih farmi. Takva povezanost svih ključnih faza omogućuje nam da kvalitetu Cekin piletine gradimo i nadziremo već od najranijih faza proizvodnog procesa, čime osiguravamo potpunu sljedivost sve do finalnog proizvoda na polici“, istaknuo je član Uprave za proizvodnju Roman Merkaš.

100% hrvatska Cekin piletina – od farme do police u roku od 24 sata

Povezanost domaće proizvodnje, prerade i distribucije omogućuje da svježa Cekin piletina stigne od farme do police u roku od 24 sata. Za potrošače to znači svježi proizvod u trgovinama, uz poznato hrvatsko podrijetlo i sljedivost kroz cijeli proizvodni lanac.