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Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...

Piše Ivan Pandžić,
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Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Zvonimir Barisin/PIXSELL/CIOS
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Trenutačno evaluiramo pristigle ponude izvođača koji bi trebali graditi energetsko postrojenje. Rok izgradnje je 30 mjeseci od potpisa ugovora s izvođačem, a procijenjeni trošak gradnje viši je od 155 milijuna eura, potvrdili su nam iz tvrtke Cios energy, koja je u sastavu Cios grupe Petra Pripuza.

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Komentari 2
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