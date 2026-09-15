• Pripuzova investicija u Sisku je 155 milijuna eura • Obećava najbolju i potpuno neškodljivu tehnologiju • 'Nećemo spaljivati ni komunalni ni opasni otpad' kažu • Stručnjak: Hrvatska treba pet takvih energana
DOK PREMIJER TRAŽI SPALIONICU... PLUS+
Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
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Trenutačno evaluiramo pristigle ponude izvođača koji bi trebali graditi energetsko postrojenje. Rok izgradnje je 30 mjeseci od potpisa ugovora s izvođačem, a procijenjeni trošak gradnje viši je od 155 milijuna eura, potvrdili su nam iz tvrtke Cios energy, koja je u sastavu Cios grupe Petra Pripuza.
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