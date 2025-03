Kolaju razne teorije... Trump je namignuo novinaru? 'Ovo je sve bio izrežirani politički igrokaz'

Petak, malo prije podne u Ovalnom uredu. Predsjednik Trump i predsjednik Zelenski sjede u stolicama od damasta s visokim naslonom, udobno se naslonivši za čašicu ugodnog razgovora. Ukrajinski lider izgleda nervozno, oponašajući pozu domaćinu, nagnuvši se malo naprijed, stavlja ruke na koljena... Ovako Daily Mail započinje članak o teoriji da je okršaj, koji se dogodio u petak između Trumpa i Zelenskog, bio pomno izrežiran.

Sve je krenulo glatko, nastavljaju s Daily Maila, i na početku je Trump rekao da mu je 'čast predstaviti posebnog gosta', da bi sve završilo vikanjem i uvredama, prijetnjama, završetkom pregovora i diplomatima na 'rubu suza'.

Ovaj nevjerojatni rasplet događaja šokirao je svijet. Ali, je li sve bilo isplanirano? Je li napad na Zelenskog bio unaprijed režirani politički igrokaz? Svakako, Zelenskog su upozoravali da bi se ovako nešto moglo dogoditi i da bude na oprezu.

Kako navode stručnjaci za vanjsku politiku, bilo je nekih naznaka koje idu u prilog toj tezi.

Jedan od njih je i diskretno namigivanje Donalda Trumpa novinaru Brianu Glennu, nakon kojeg je ovaj uputio Zelenskom pitanje u vezi odijela.

- Zašto ne nosite odijelo? Najviši ste dužnosnik svoje zemlje i odbijate nositi odijelo. Samo želim vidjeti imate li uopće odijelo - pitao je Zelenskog pro-Trumpov novinar.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nisu potpisali sporazum o mineralima u petak. Ukrajinski predsjednik napustio je u petak Bijelu kuću nakon verbalnog sukoba s američkim predsjednikom koji ga je optužio da je nezahvalan i da nema poštovanja prema SAD-u.

Brian Glenn je inače glavni dopisnik iz Bijele kuće za Real America’s Voice, desničarsku mrežu na kojoj gostuju Trumpovi saveznici. Glenn je aktivan na društvenim mrežama, a stekao je aslavu ekskluzivnim intervjuima s Trumpom i izvještavanjem s Trumpovih skupova. U vezi je s republikanskom zastupnicom Marjorie Taylor Greene. On i Marjorie su pristaše MAGA pokreta (Trumpov pokret Make America Great Again).

I hrvatski stručnjaci su šokirani

Ono što se dogodilo u Bijeloj kući nije uobičajeno, to predstavlja svojevrsni presedan.

Tim je riječima Ivica Maštruko, iskusni hrvatski diplomat, komentirao sastanak između Trumpa i Zelenskog. Objašnjava i da je to trebalo biti predstavljeno kao početak pregovora, odnosno potpisivanje dogovora o rijetkim mineralima pred novinarima, ali napetosti su dovele do prepirki.

- To je neuobičajeno za diplomatski svijet, ali s obzirom na Trumpov temperament nije iznenađujuće. Sve treba biti dogovoreno unaprijed. I bilo je: malo izjave, malo razgovora, potpisivanje. To je sve bilo dogovoreno, ali dogodilo se to što se dogodilo - kaže nam Maštruko i dodaje kako je za to kriva obostrana tvrdoglavost.

- Treba imati na umu Trumpovu nepredvidivost i ponašanje u takvim situacijama - kaže nam iskusni diplomat i dodaje kako on misli da u budućnosti neće biti problema pri organiziranju ponovljenog sastanka Trump - Zelenski jer "takve stvari se u politici zaboravljaju kad je u pitanju trgovina utjecajem".

- Trump nije političar nego trgovac - zaključio je Maštruko.

Tonino Picula, bivši ministar vanjskih poslova, smatra kako su Zelenskog pozvali na sastanak s namjerom da ga ponize.

- To nema nikakve veze s diplomatskim postupanjem. To je dio Trumpove politike, izlaganje pritisku i poniženju svih onih s kojima se ne slaže, ali ih želi prisiliti da mu ustupe nešto za što on smatra da Amerika na to ima pravo - kaže Picula te dodaje da je ponašanje koje smo vidjeli izvan svih običaja i diplomatskih protokola.

