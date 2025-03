Stručnjaci za vanjsku politiku su šokirani okršajem u Bijeloj kući: 'To se ne radi, ovo je presedan'

Ono što se dogodilo u Bijeloj kući nije uobičajeno, to predstavlja svojevrsni presedan.

Tim je riječima Ivica Maštruko, iskusni hrvatski diplomat, komentirao sastanak između Trumpa i Zelenskog. Objašnjava i da je to trebalo biti predstavljeno kao početak pregovora, odnosno potpisivanje dogovora o rijetkim mineralima pred novinarima, ali napetosti su dovele do prepirki.

- To je neuobičajeno za diplomatski svijet, ali s obzirom na Trumpov temperament nije iznenađujuće. Sve treba biti dogovoreno unaprijed. I bilo je: malo izjave, malo razgovora, potpisivanje. To je sve bilo dogovoreno, ali dogodilo se to što se dogodilo - kaže nam Maštruko i dodaje kako je za to kriva obostrana tvrdoglavost.

- Treba imati na umu Trumpovu nepredvidivost i ponašanje u takvim situacijama - kaže nam iskusni diplomat i dodaje kako on misli da u budućnosti neće biti problema pri organiziranju ponovljenog sastanka Trump - Zelenski jer "takve stvari se u politici zaboravljaju kad je u pitanju trgovina utjecajem".

- Trump nije političar nego trgovac - zaključio je Maštruko.

Tonino Picula, bivši ministar vanjskih poslova, smatra kako su Zelenskog pozvali na sastanak s namjerom da ga ponize.

- To nema nikakve veze s diplomatskim postupanjem. To je dio Trumpove politike, izlaganje pritisku i poniženju svih onih s kojima se ne slaže, ali ih želi prisiliti da mu ustupe nešto za što on smatra da Amerika na to ima pravo - kaže Picula te dodaje da je ponašanje koje smo vidjeli izvan svih običaja i diplomatskih protokola.

Objašnjava i kako je očito da Zelenski nema problema s organiziranjem svojih susreta s najvišim svjetskim dužnosnicima, s obzirom na to da već tri godine putuje po svijetu. Istaknuo je Picula i kako je ovo prvi put da je Zelenski bio isprovociran kod domaćina.

- Kad govorimo o organizaciji sastanka, to se dogovara preko protokola, unaprijed se kaže što će se raditi, onako po minutama, prilagođavaju se svi elementi razgovora nekakvoj satnici. Sigurno da Zelenski ne bi pristao na ovakvo što da je znao što ga čeka - kaže Picula.

Isto tako, istaknuo je i kako je organiziranje ovakvih sastanaka podijeljeno na veleposlanike i protokol. Protokol, kaže, dogovara događaj, a veleposlanici ili neko iz ureda treba dogovoriti sadržaj sastanka.

- Sigurno da Zelenski neće stavljati dva puta ruku u rupu u kojoj je zmija, to je jasno. Pravo je pitanje kako Ukrajina može kompenzirati izostanak američke pomoći - kaže Picula.