Kolakušića napustila tri člana: 'S njim nismo uspjeli ništa...'

- Idemo dalje sami jer s Kolakušićem nismo uspjeli ništa napraviti. On je predsjednik udruge Antikorupcijskog pokreta, ali ljudi su se javljali nama, a mi nismo uspjeli ništa provesti, utvrditi stvari, nešto pokrenuti. Zato smo odlučili ići dalje sami i na nacionalnoj razini osnovati novi antikorupcijski pokret. O razlozima će više riječi biti u Novinarskom domu u Zagrebu - rekla nam je Marjana Šešelja Botić.

Još dva člana Antikorupcijskog pokreta, Katarina Juhić i dr. Milan Puharić, odlazak od Kolakušića i osnivanje svoje udruge objasnit će danas na posebnoj konferenciji za novinare, gdje će doći i kolege iz drugih hrvatskih gradova.

Kolakušić je, inače, lanjskog listopada objavio osnivanje udruge Antikorupcija, koja je trebala biti “početni korak u stvaranju pokreta odlučnih, stručnih i odgovornih ljudi koji za konačni cilj ima preobraziti Hrvatsku u zemlju poštovanja prava i pravde”. Sad tvrdi kako će ostati u hrvatskoj politici samo ako na predsjedničkim izborima dobije 600 tisuća glasova. Ne uspije li mu to, morat će hrvatskom narodu uskratiti vlastitu političku genijalnost te se povući u Bruxelles, gdje je već sad, kako je rekao, jedan od najboljih zastupnika. Uz plaću od 6000 eura, to i ne mora biti tako teško. Plus dnevnice...

Tema: Predsjednički izbori