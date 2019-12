'Neka se te kukavice prestanu sramotiti i odazovu na debatu'

Nije Kolinda pravi kandidat HDZ-a, to je Škoro. Otuda toliko gafova i podmetanja. Da je on njihov pravi kandidat, to sam rekao u osmom mjesecu. On je to i sam javno priznao, rekao je Mislav Kolakušić gostujući u RTL Direktu. Na pitanje zašto nemaju stožer, rekao je kako će svatko sa svojom obitelji čekati rezultate izbora.

- Gdje bismo se trebali nalaziti nego u krugu svojih obitelji? - rekao je.

Izjavio je i kako se kandidati moraju sučeliti te da biti kukavica ne znači sramotiti samog sebe, već i birače, ali i cijeli narod.

- Odazvat će se možda na debatu gdje su svi kandidati. Pozivam te kukavice da prestanu sramotiti Hrvatsku i da se odazovu na debatu sa mnom. Neka gospođa predsjednica kaže datum i idemo održati debatu - rekao je Kolakušić.

Tema: Predsjednički izbori