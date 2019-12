Kolakušića napustili suradnici: 'On je izdao naše povjerenje!'

Nama nije lako u ovome trenutku izaći i reći da je taj čovjek, Mislav Kolakušić, izdao naše povjerenje, ali to je činjenica. Mi smo pokušavali u više navrata stupiti u kontakt s njime, razgovarati o inicijativama, ali već šest mjeseci nam se ne javlja. Razočarani smo jako, poručili su u srijedu Katarina Jukić, Marjana Botić i Milan Puharić, koji su bili kandidati na listi Mislava Kolakušića za europske izbore.

Odradili su kampanju i privukli birače, naglasili su, lista je dobila jedan mandat, a Kolakušić otišao u Bruxelles u Europski parlament. Sada se kandidirao za predsjedničke izbore, a izjava da ukoliko na njima ne osvoji 600.000 glasova neće ići na parlamentarne izbore, kap je koja je kod ovog trojca prelila čašu. Odlučili su Kolakušića napustiti i osnovati svoj Nezavisni antikorupcijski pokret i krenuti u političko djelovanje kako bi sa svojom strankom izašli na parlamentarne izbore iduće godine.

- Kad smo se okupili na listi za europske izbore, mi se nismo ni poznavali. Ali odlučili smo zajednički djelovati protiv korupcije i pričali smo isključivo o parlamentarnim izborima, na kojima se jedino te promjene u društvu mogu dogoditi. Njegovo uvjetovanje sa 600.000 glasova znači da na parlamentarne izbore neće ići, obzirom da je dobio na EU izborima malo više od 80.000. Dakle, isključivo smo pričali o parlamentarnim izborima i onda su nam ove njegove poruke sada nejasne i doista šokantne. Da smo mi to znali tada, na njegovoj listi uopće ne bismo bili - istaknuo je ovaj trojac dodavši kako se protiv korupcije ne može boriti iz Bruxellesa.

- Ne želimo se prikloniti ideji da se može borba protiv korupcije uvjetovati bilo čime i voditi iz Bruxellesa jer o tome nismo pričali. Korupcija je veliki glib u kojem je naše društvo do nosa. I borba protiv korupcije se ne može privatizirati, ona nije borba jednog čovjeka, nego svih nas i ne može se voditi van parlamentarnih izbora i van Hrvatske. To nije borba za jedne izbore - istaknula je Marjana Botić, nezavisna vijećnica iz Zadra.

- Grad je to koji je rodonačelnik korupcije i znam koliko je teško boriti se protiv nje. Sedam godina se borim i znam da to nije proces koji može završiti jednim izbornim ciklusom - istaknula je.

Na pitanje kako je uopće došlo do suradnje s Mislavom Kolakušićem za europske izbore, Milan Puharić je istaknuo kako ga je s njim spojio zastupnik Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku, u kojoj je on član odbora.

- Ja sam na molbu Lovrinovića da razgovaram s Kolakušićem taj razgovor i obavio. Kad sam mu došao, on je već imao spremne papire, ja sam mu rekao da ću razmisliti da li ću pristati da me stavi na listu. On me uvjeravao da je to dobro, da je njegov pokret pozitivan i ja sam pristao. Poslije toga se mi nismo čuli, prestala je bilo kakva komunikacija s njim i ja s njime više ne želim surađivati - istaknuo je Puharić, inače stručnjak za energetiku.

Katarina Jukić, odvjetnica iz Pule, naglasila je kako je suradnja prije izbora bila normalna.

- Imali smo sastanke u Zagrebu, telefonski smo komunicirali, bili i na turneji Hrvatskom. Ja sam se zaista trudila pridobiti ljude, bila sam aktivna i angažirana u kampanji i zato je ova situacija teška, upravo zbog tih ljudi koji su glasali za tu listu. Nakon toga više nije bilo sastanka niti razgovora, od nas nije zatražena nikakva stručna ekspertiza o kojoj smo razgovarali, a mi smo imali želju nastaviti rad - istaknula je Jukić koja je aktivna kao odvjetnica oko RBA zadruga, promjenama Ovršnog zakona, koncesija...

Damir Grunbaum, nezavisni vijećnik iz Istre, priključio se trojcu. Nekoliko puta naglasio je kako ovo nije nikakva hajka na Mislava Kolakušića.

- Ovo je najava našeg organiziranja u Antikorupcijski pokret. Znamo dobro da u Hrvatskoj nema neke ozbiljne opozicije, zato što među njima nema ljudi kao što smo mi, koji će podizati kaznene prijave protiv političara, sudaca, javnih bilježnika. Mi smo uvijek bili na prvoj liniji bojišnice protiv korupcije i svega negativnog što se događalo u ovom društvu. Sada nam je dosta, sami ne možemo puno učiniti zato se organiziramo da zajednički osiguramo bolje uvjete našim građanima - istaknuo je.

Na pitanje hoće li sada dati potporu nekom drugom kandidatu na predsjedničkim izborima, naglasili su kako službeno javno nikome neće dati potporu.

- Mi smo odlučili ništa ne reći o drugim kandidatima. Naravno da ih pratimo i svaki od nas imamo svoja osobna mišljenja. Mogu reći da našu potporu nema HDZ-SDP sistem i Mislav Kolakušić, koji se pokazao kao jedna vrsta mamca za ljude da ih odvrati od direktnog djelovanja - istaknula je Botić.

Novinari su ih upitali i je li ovo neko upozorenje biračima da je Kolakušić prevario njih pa će onda i građane.

- Svaki birač ima pravo čuti nas, čuti njega, zaključivati i donijeti svoju odluku. Pozivam ljude da razmisle zašto se doista neki ljudi prse i koji su im doista ciljevi, a vrijeme je da ljudi preuzmu život u vlastite ruke i pokušaju nešto napraviti - zaključila je.