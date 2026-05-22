Kolaps pravosuđa i kolaps hrvatskog sporta ogledalo su višegodišnje vladavine HDZ-a

Posljednjih dana i tjedana pratimo mrtvu utrku između raspada hrvatskog pravosuđa i raspada hrvatskog sporta.

I sve to pod budnim okom i paskom HDZ-a.

Paralelno, gotovo ruku pod ruku, raspada se pravosuđe kao ključni resor hrvatskog društva, i sport kao perjanica tog istog društva.

Kao i sve drugo u HDZ-ovoj državi, sport je upao u koruptivnu, kriminalnu kaljužu pod visokim pokroviteljstvom osobe koja je kumovala politici HDZ-a još od ranih devedesetih godina.

Zlatko Mateša napokon je podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, i to nakon nevjerojatno duge 24 godine i sedam pobjedničkih mandata koje je osvajao bez ijednog protukandidata na izborima.

Kao faraon

Četvrt stoljeća Mateša je, poput faraona, domirao krovnim sportskim udruženjem koje se sada doslovno dezintegrira u financijskim aferama, kriminalu, isisavanju novca, sramotnim otkrićima i ostavkama lidera sportskih saveza.

Baš kao što je Zlatko Mateša devedesetih godina u ulozi ravnatelja Agencije za restrukturiranje i razvoj, zatim ministra bez portfelja, ministra gospodarstva i konačno predsjednika Vlade sve do pada HDZ-a 2000. godine, aktivno participirao u privatizacijskoj, pretvorbenoj, ekonomskoj, socijalnoj, političkoj kataklizmi Hrvatske.

Kad se sve zbroji, Zlatko Mateša pune je 32 godine drmao hrvatskom politikom, ekonomijom, gospodarstvom, javnim životom i sportom.

I sve to, naravno, kao član HDZ-a.

Još bolje, kao bivši sekretar Saveza komunista koji se - tako tipično - prebacio u HDZ.

More skandala

Iza njega i formalno ispod njega ostalo je more afera, skandala, financijskih malverzacija, optužnica, a onda i slučajeva mutnog financiranja, isisavanja novca, skrivanja troškova, pogodovanja...

Hrvatski sport, baš poput hrvatskog pravosuđa, godinama se nalazio u rukama HDZ-a, pod kontrolom HDZ-a, pod utjecajem HDZ-a.

Danas se vrijedi zapitati zbog čega je bilo toliko važno da dvije političke, pa još i HDZ-ove ličnosti, Zlatko Mateša i prije njega Antun Vrdoljak, rukovode Hrvatskim oilimpijskim odborom pune 33 od ukupno 35 godina njegova postojanja? (Dvije godine SDP-ove vlasti 2000-2002. godine na čelu HOO-a nalazio se vaterpolist Zdravko Hebel.)

Zašto se sport nije mogao ostaviti sportašima, već je morao biti u rukama političkih komesara?

HDZ je zapasao sve

Odgovor je prilično jednostavan i jednoznačan: zato što HDZ hrvatskom sportu radi ono što radi hrvatskom pravosuđu, kao i svim drugim oblicima društvenog života u ovoj državi.

HDZ je zapasao sve sportske saveze, kao što je okupirao i kontrolirao hrvatsko pravosuđe o čijim krvavim posljedicama čitamo ovih dana, kao što o sportskom kriminalu čitamo proteklih tjedana.

Sport je odavno, još od Tuđmanovih vremena, postao HDZ-ova svojina, politička reklama, predizborna parola, platforma za promociju. HDZ je činio sve da zagadi i kontaminira hrvatski sport, a njegove perjanice pretvori u svetinje u koje je zabranjeno dirati i koje mu služe za političku agitaciju.

Pod HDZ-ovom paskom sport je od klupske do nacionalne razine mnogima služio kao kasica prasica, kao što je bio nositelj i promotor vladajuće ideologije, politike, nekad i kulta ličnosti.

"Preko male granice"

HDZ-ova politika parazitirala je na sportskim herojima, sportski heroji klanjali su se HDZ-ovoj politici, a ispod svog tog blještavila ključali su korupcija, kriminal, malverzacije ili opći potop nacionalnog sporta i domaćih ligaških natjecanja, dok su proslavljeni savezi - poput skijaškog - "lifrali kešovinu preko male granice".

Pravosuđe i sport ogledalo su HDZ-ove države, njegove vladavine, sustava djelovanja, kriterija odlučivanja. I sada se sve to ruši poput kule od karata, zajedno s mnogim drugim stupovima HDZ-ove države.

Moralni pad

"Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu", poručio je Zlatko Mateša u tekstu svoje ostavke, "s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca". Nakon što se on 24 godine, neizazvan i neometan, održavao na čelu krovne institucije hrvatskog sporta.

Pad Zlatka Mateše, zajedno s brojnim otkrićima financijskih afera i malverzacija, mogla bi biti prijelomna točka u spašavanju hrvatskog sporta, samo kad se taj sport ne bi i dalje nalazio pod kontrolom vladajućeg HDZ-a.

Upravo onako kako se pravosuđe nastoji izvući iz drniške tragedije i osloniti na par žrtvenih jaraca kojima će se spasiti vladajuća garnitura - bez ostavki, bez odgovornosti, bez katarze.

Ostavka Zlatka Mateše neće spasiti hrvatski sport jer će on ostati u smrtonosnom zagrljaju vladajuće politike.