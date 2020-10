Kolar: Da sam smatrao da će Grbin biti odličan predsjednik stranke, ne bih se ja kandidirao

U subotu će članovi SDP-a u drugom krugu izabrati nasljednika Davora Bernardića da na čelu stranke. Biraju između Peđe Grbina i Željka Kolara. Krapinsko-zagorski župan, Kolar, je uvjeren u pobjedu

<p>SDP je potreban Hrvatskoj, za stabilnost Hrvatske i bez jakog SDP-a nema ni jake Hrvatske, to je svakome tko se bavi politikom jasno, poručio je potencijalni novi predsjednik SDP-a, <strong>Željko Kolar</strong>, koji je ušao u drugi krug unutarstranačkih izbora kao protukandidat Peđi Grbinu. </p><p>Zahvalio je onima koji su glasali za njega u prvom krugu i pozvao sve koji nisu izašli da to učine u u subotu u drugom krugu. </p><p>- Imaju za koga glasati, pozivam ih da bez straha zaokruže moje ime jer moje ime i ja kao budući predsjednik SDP-a garantiram stabilnost, suradnju i kraj sukoba, to je za SDP u ovom trenutku najbitnije - poručio je. </p><p>U prvi krug utrke ušao je, dodao je, kad su ostali kandidati već bili na polovici, a sada i on i Grbin kreću s iste startne pozicije.<br/> - Znate da nogometna utakmica završava sa sudačkim zviždukom i možda i u produžecima zabijete gol i pobijedite. Tako i ja očekujem, bez obzira na zaostatke koje imam, da ga nadoknadim i pobijedim - rekao je. </p><p>Članovima SDP-a, naglasio je, nudi svoje znanje upravljanja sustavom, iskustvo, energiju i pobjednički mentalitet, koji nedostaje SDP-u. </p><p>- Mi smo, nažalost, izgubili troje parlamentarnih izbora za redom i ne možete raditi pobjedničku ekipu od ljudi koji nisu nikada pobjeđivali - rekao je. </p><p>Sebe je opisao kao timskog igrača koji voli slušati druge, ali i koji svakodnevno donosi odluke i zna se ponašati u kriznim situacijama. Podsjetio je da se posljednjih mjeseci kao župan Krapinsko-zagorske županije izvrsno nosio s potresom, koji je pogodio i tu županiju, ali i epidemijom korona virusa. </p><p>- To su znanja i iskustva koja ja imam, a koja moji protukandidati nemaju. Ja sam uvjeren da će kolegice i kolege to i prepoznati - istaknuo je.</p><p>Ispričao se svim članovima koji nisu bili u mogućnosti glasati na ovim izborima jer nisu imali pravo glasa. Kako je istaknuo, na terenu se naslušao priča o tome kako uplatnice za plaćanje članarina pojedini članovi nisu ni dobili. Zbog propusta tajništva, naglasio je, nisu mogli izaći na izbore i glasati.</p><p>- Čestitam svima koji su izabrani u Predsjedništvo i Glavni odbor, ali šaljem poruku da ćemo nakon izbora i nakon što postanem predsjednik sazvati Konvenciju SDP na kojoj ćemo promijeniti Statut, kojim ćemo omogućiti svima da imaju pravo glasa - rekao je naglasivši kako je pred SDP-om i ogroman test, a to su lokalni izbori. </p><p>- Tada će se vidjeti da li smo ovih prvih osam, devet mjeseci dobro radili i da li smo uspjeli ojačati općinske i gradske organizacije - rekao je podsjetivši na sve one lokalne jedinice koje je SDP izgubio. </p><p>Obzirom na nezadovoljstvo članova s izborom predsjednika SDP-a s tako malo onih koji imaju prava glasa, kako je rekao, predložit će nove unutarstranačke izbore i nakon lokalnih izbora.</p><p>- Nakon lokalnih izbora mi po Statutu u roku od šest mjeseci moramo provesti izbore za lokalnu i regionalnu razinu, a ja ću predložiti da to napravimo i za nacionalnu razinu i da damo puni legitimitet novom predsjedniku stranke, iako smatram da će ga imati i sada jer se bira po postojećim pravilima, i da damo mogućnost svim članovima da biraju svog predsjednika, Predsjedništvo i Glavni odbor i da onda ta ekipa ima mogućnost tri godine da pripremi stranku za nove parlamentarne izbore - rekao je.</p><p>Na isti prijedlog ne poziva i protukandidata Grbina da ne bi ispalo da si stvara alibi ako sad ne osvoji funkciju predsjednika stranke. Odmah je napomenuo da se on, ako sad ne pobjedi na izborima, a Grbin usvoji ovaj prijedlog da nakon lokalnih izbora provede nove unutarstranačke izbore, na njima neće kandidirati.</p><p>- Mene zanima jedino stabilnost stranke, okupljanje, prestanak sukoba i da se konačno počnemo baviti onim zbog čega politička stranka i postoji, a to je da se borimo za naše ideale i da se spustimo konačno na teren, da ne kritiziramo samo HDZ, za što imamo 101 razlog, nego da počnemo nuditi konkretna rješenja - poručio je Kolar naglasivši kako će napraviti apsolutno sve zajedno s kolegama da takav, bolji, SDP i stvori.</p><p>Ako osvoji mandat na čelu stranke, ističe kako nema problem s bilo kime surađivati tko je sada izabran u Predsjedništvo i Glavni odbor. U Predsjedništvo stranke izabran je i <strong>Željko Sabo</strong>, koji je bio osuđen zbog korupcije. </p><p>- Ja bih bio daleko najsretniji da se to kolegi Sabi nije desilo. Činjenica je da to presedan u našem pravnom sustavu i da nitko, baš nitko u Hrvatskoj nije osuđen na taj način kao on. Isto je tako nepobitna činjenica da su ga na ovu funkciju u Predsjedništvo izabrali članovi s 3000 glasova, nisam ga izabrao ja, ali i da taj čovjek ima nevjerojatnu biografiju i prošlost, da je bio branitelj, zatočenik, gradonačelnik Vukovara i da je kaznu odslužio te je na neki način rehabilitiran - poručuje Kolar dodajući kako odluku oko svog političkog angažmana mora donijeti sam Sabo.</p><p>Uvjeren je u pobjedu na lokalnim izborima. </p><p>- Jer ako išta znam, to je pobjeđivati na lokalnim izborima, znam kako za to treba pripremiti stranku - poručio je. </p><p>Komentiravši izjave predsjednika Republike, <strong>Zorana Milanovića</strong>, Kolar je naglasio kako komunikacija napada na dvije saborske zastupnice nije primjerena.</p><p>- Uopće takav nastup i riječi nisu primjereni u političkom prostoru, pogotovo ne ako dolaze od predsjednika Republike. On bi trebao biti primjer svima ostalima - rekao je istaknuvši kako smatra da se inače u ovom trenutku previše medijskog prostora posvećuje tome što je rekao predsjednik, a što premijer Andrej Plenković. </p><p>- Smatram da bi trebali sjesti za stol i početi razgovarati o problemu koji imamo, a taj je da nam istrage predugo traju, da se svaka provali pa se naglo mora završavati i da nam cure informacije. I to je ono što bi trebalo zabrinjavati jednog i drugog. Trebaju prestati zabavljati javnost i sjesti za stol i ozbiljno analizirati ono što se događa da stvorimo sustav u kojem će imati ljudi povjerenja i iz kojeg neće curiti informacije - poručio je.</p><p>Grbin je izjavio kako smatra da Kolar ne bi bio dobar predsjednik stranke, a Kolar mu odgovara: </p><p>- Da sam smatrao da će Peđa Grbin biti odličan predsjednik, ne bih se kandidirao. Ako postane predsjednik, ja ću mu pomoći da bude odličan - rekao je. </p><p>Na pitanje zašto ne misli da bi Grbin bio odličan predsjednik stranke, Kolar poručuje zato što smatra da će baš on biti odličan predsjednik.</p><p>Pojasnio je i svoju izjavu koju je izrekao u emisiji Nedjeljom u 2 o tome da nije klasičan Zagorac, da ne pije alkohol te mu nije potreban alkohol da bi se zabavio. Na pitanje smatra li da su svi Zagorci alkoholičari, Kolar je istaknuo kako ne može vjerovati da ga se to pita. </p><p>- Prvo ste trebali pogledati kontekst pitanja koje je postavljeno u emisiji, s jedne strane, a s druge strane ja sam samo rekao da ne konzumiram alkohol, a vrlo rado se sa svojim pajdašima zabavljam po zagorskim vinogradima i kletima, iako, nažalost, nemam baš puno vremena za to. A kad ste me već pitali, puno manje se u Zagorju pije nego je to bilo nekad. Nekad se naručivala litra i voda, danas se pije gemišt ili škropec - rekao je.</p><p><br/> </p><p> </p>