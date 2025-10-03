Kolika ti plaća treba da se odseliš od roditelja? Na Money Tik Talku doznaj kako odgovorno upravljati novcem

Kako složiti svoj mjesečni budžet i prepoznati gdje ti nepotrebno „curi“ novac? Kako provjeriti svoju kreditnu sposobnost i izračunati kolika ti plaća treba da odseliš od roditelja i kupiš svoj prvi stan? Koji je stvarni trošak stambenog kredita i još važnije kako to možeš izračunati?

Upravo to i još mnogo praktičnih savjeta o pametnom raspolaganju novcem moći će naučiti pripadnici Gen Z na radionici Money Tik Talk, koja se održava u subotu, 4. listopada 2025. na Rochester Institute of Technologyju u Bundek centru u Zagrebu. Radionicu će moderirati Saša Ćeramilac, a sudjelovat će Iva Horvat, profesorica financijske pismenosti zagrebačke X. gimnazije, Iva Rubes iz Privredne banke Zagreb i Hrvoje Travnikar iz Fintastica. Fintastic je vodeća hrvatska tvrtka za financijsko posredovanje koja mladima potpuno besplatno pomaže da pronađu najpovoljnije kredite, osiguranja i nekretnine, usporede ponude banaka i donesu najbolju financijsku odluku.

Na radionici će mladi uz kreditni kalkulator imati priliku izračunati koliko će morati zarađivati ako žele kupiti svoj stan i kako da pametno izbjegnu pogrešne odluke koje ih mogu dovesti u dugove.

Mladi ljudi u Hrvatskoj najkasnije u EU-u napuštaju roditeljski dom, prosječno s 31,3 godine tijekom prošle godine, dok je europski prosjek 26,2 godine, stoga je važno mladima pokazati kako pronaći put da se što prije financijski osamostale. Kakvo je digitalno bankarstvo PBZ-a za mlade, koliko je važna cyber sigurnost i što banka sve nudi mladima, učenici i studenti imat će prilike doznati na Money Tik Talk radionici. Kroz simulaciju osobnog budžeta doznat će kako planirati mjesečne troškove, kako pratiti kamo odlazi novac i kako izraditi svoj mini financijski plan.

Profesorica Horvat mladima će postaviti mjesečni budžet koji smiju potrošiti na osnovne potrebe i razgovarat će o tipičnim pogreškama u upravljanju novcem i načinima kako ih lukavo izbjeći. Projekt je podržao i Xiaomi, tvrtka za potrošačku elektroniku i pametnu proizvodnju, s pametnim telefonima i pametnim uređajima povezanima putem IoT platforme, čija je misija stvarati nevjerojatne proizvode s poštenim cijenama kako bi svi na svijetu uživali u boljem životu kroz inovativnu tehnologiju. Projekt podržavaju PBZ, Fintastic, Turistička zajednica Zagrebačke županije, Atlantic, Dukat i Xiaomi Hrvatska.