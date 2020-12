Podijelili smo 120 porcija, ali i to nekad zna biti malo. Nažalost, jako je teška situacija, ali ovakav način nije rješenje, rekla nam je Vesna Ribarić iz Humanitarne udruge Slavonsko srce.

Oni su u ponedjeljak u 19 sati beskućnicima, ali i svim građanima u potrebi podijelili topli obrok, kolače i konzerve.

- Mi smo drugačiji jer se sami financiramo i sami pravimo obroke i tu je posebnost. Nažalost, sve je više ljudi u potrebi i to nas žalosti. Najveći problem su svakako ovrhe, to je uništilo ljude i mnogi su zbog toga završili na ulici. Uz to, jako je puno ljudi koji imaju krov nad glavom, ali si ne mogu priuštiti obrok, zamislite koliko je to teško. Pri svakom dijeljenju, a to radimo već neko vrijeme, bude stotinjak ljudi. Bude i mladih i starijih, i žena i muškaraca - rekla je Vesna i naglasila da je ovo gašenje požara.

- Država se mora ozbiljnije pozabaviti s ovim slučajem. Pita li netko ove ljude imaju li vodu za oprati se, imaju li mjesto za prespavati, nešto toploga pojesti? - pita se Vesna i nastavlja:

- Pravo rješenje je osnivanje doma gdje bi se beskućnici mogli smjestiti, gdje će im biti toplo. Oni ne smiju biti prepušteni sebi i volonterima, mora biti sistemske brige - pojašnjava Vesna.

Uz to, kaže Vesna, u ovo posebno osjetljivo vrijeme brine je ima li zaraženih među ljudima koji su bez doma.

- Tko njima osigurava maske, dezinficijense, pa mnogi se nemaju niti gdje oprati. Koliko je beskućnika završilo u bolnici, koliko ih je od korone umrlo. O tome se ništa ne zna - kaže Vesna.

Dok smo vodili razgovor prišla nam je gospođa koja je podstanar, ali zbog dugova koji joj se oduzima s penzije ne može 'skrpati' mjesec.

- Teško mi je. Da nema ovakvih dobrih ljudi, mislim da bi umrli od gladi. Ljudi misle da se ne mogu dovesti u ovakvu poziciju, ali ne daj Bože nikome da iskusi 'neimaštine' - rekla nam je gospođa.

Iz Udruge kažu da je zadnje s beskućnicima 29. prosinca u 19,00 sati na istom mjestu, pokraj lokomotive na Glavnom kolodvoru.

- Podijelili smo i 15 paketića za djecu. Hvala ekipi u moje ime i u ime Humanitarne udruge Slavonsko srce. Nadam se opet okupljanju u istom sastavu na novom projektu na proljeće. Svima želim ugodne blagdane - poručuje Vesna.