Koliko je bolje kod susjeda? Ovo su prosječne plaće hrvatske obitelji i u zemljama oko nas

Kuna je iza nas, prvi dan ove godine donio nam je veliku promjenu i Hrvatska je sada među 20 zemalja koje koriste euro kao službenu valutu. Korištenjem eura sada će nam biti i puno lakše uspoređivati se s ostatkom Europe i zemljama u okruženju.

U Vladi su isticali kako će nas euro zaštititi od inflacija, a pitanje je i kako će se euro odraziti na plaće. Slovenski ekonomist Matej Lagovnik s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani za RTL jučer je komentirao kako će nam sigurno rasti plaće, koje su rasle i u Sloveniji nakon uvođenja eura.

- Tvrditi kako postoji uzročno posljedični slijed između uvođenje eura i rasta plaća, to naprosto ne stoji i to nigdje ne možete pronaći kao argument osim na razini neke političke špekulacije i manipulacije - kazao je Luka Brkić, ekonomist s FPZG-a.

I ekonomist Danijel Nestić za RTL je komentirao plaće i euro pa istaknuo da nema izravne veze.

- Međutim, ako se dogodi što svi očekujemo, a to je da euro pomogne turizmu, gospodarstvu, smanji kamatne stope, to će se preliti i na plaće, to će onda pomoći i njima. Tehnička je to operacija koja sa samim tim nema veze - pojašnjava.

Podaci Eurostata pak pokazuju kako je na razini Unije prosječna godišnja plaća za zaposlenike na punom radnom vremenu bila 33.500 eura. U Hrvatskoj je ona 2021. iznosila 16.169 eura, a iza nas su još Slovačka, Grčka, Poljska, Rumunjska, Mađarska i Bugarska. Najvišu plaću, 72.247 eura ima Luksemburg.

Foto: Eurostat

Slovenskoj obitelji 30 posto više, daleko nam prosjek

Klikni ovdje za prikaz

Eurostat nudi i mogućnost pregleda različitih situacija, bližih stvarnosti, u kojima ne zarađuju oba partnera punu prosječnu plaću.

Samac bez djece tako je u 2021. godini u Hrvatskoj mjesečno primao 866 eura, a pogledamo li nama najbliže susjede, u Italiji je taj iznos 1917,7 eura, a u Sloveniji 1216,8 eura. Mađarski samac je pak primao 839,5 eura. U Njemačkoj je on zarađivao 2737,5 eura, dok je prosjek eurozone 2333,5 mjesečno.

Pogledamo li pak obitelj u kojoj par s dvoje djece zarađuje dvije prosječne plaće, u Hrvatskoj oni mjesečno imaju 1865 eura. U Italiji oni zarađaju 4037,3 eura, a 1864,9 eura mađarski par. Slovenski par mjesečno zaradi 2613,9 eura, dok je prosjek eurozone 4981,3 eura.

Foto: Eurostat

Najčitaniji članci