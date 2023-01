Pravi ili lažni? HNB savjetuje kako da u četiri koraka budete sigurni jesu li vaši euri lažnjaci

Nakon što su otkrili filmske rekvizite koje je netko pokušao podvaliti u trgovini umjesto pravih eura, policija je objavila upozorenje građanima da budu oprezni s eurima. Građanima savjetuju da svaku novčanicu dobro provjere u vrijeme prilagodbe jer će pojedinci pokušati iskoristiti priliku da uvale lažnjake.

Novčanice koje su počinitelji koristili su filmski rekviziti na kojima je pisalo'Souvenir production', odnosno 'This is not legal it is to be used for motion props', pa je barem tu lako uočiti lažnjak.

No, upute za lakšu provjeru autentičnosti objavio je i HNB na svojim stranicama. Oni preporučuju četiri koraka: osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri.

Osjeti

- Osjetite papir i reljefnost novčanice - navodi HNB i napominje da je euro od stopostotnog pamuka i ima karakteristična svojstva: šuškavost, elastičnost, čvrstoću, hrapavost papira, dugotrajnost i veliku otpornost na savijanje. Pohabane novčanice redovito se povlače i zamjenjuju novima te uništavaju u središnjoj banci. Navode da treba osjetiti i reljefnost, a specifičan visoki nanos boje može se osjetiti kada jagodicom prstiju prelazimo po dijelovima novčanice otisnutima reljefnim tiskom kao što je oznaka nominalne vrijednosti, kratica Europske središnje banke, osnovni motiv i kose linije koje su prisutne samo na novčanicama serije Europa. Taj se nanos nalazi samo na licu novčanica.

Kod novčanica koje su duže u uporabi ili su pohabane/oštećene taktilni se zaštitni elementi slabije osjete. Kao pomoć slijepim i slabovidnim osobama, radi lakšeg i bržeg utvrđivanja autentičnosti i prepoznavanja apoena dodirom, novčanice imaju dodatne taktilne zaštitne elemente.

Novčanice prve serije na apoenima od 200 i 500 eura imaju kose ili okomite linije na dnu ili desnoj strani. Novčanice serije Europa imaju kose linije otisnute na samom rubu lica novčanice s lijeve i desne strane.

Pogledaj

Pogledajte novčanicu prema svjetlu i provjerite ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku i prozor s portretom. Nakrenite euro novčanicu i provjerite hologram; brojku koja mijenja boju; sjajnu traku i prozor s portretom - poručuju.

Vodeni znak nastaje varijacijom debljine papira tijekom izrade samoga zaštićenog papira za novčanice. Deblji dijelovi papira slabije propuštaju svjetlost (i tvore sliku koja je tamnija od ostatka papira), a tanji dijelovi više propuštaju svjetlost (i tvore sliku koja je svjetlija od ostatka papira).

Propusnost svijetla kroz papir novčanica serije Europa omoguće jasnu sliku osnovnog motiva (portret Europe, lik iz grčke mitologije i arhitekturni motiv) i oznake nominalne vrijednosti.

Pogledom kroz novčanicu prema izvoru svjetlosti uočava se zaštitna nit, ugrađena u strukturu papira, koja izgleda kao tamna neprekinuta traka. U zaštitnoj niti euronovčanica prve serije vide se oznaka nominalne vrijednosti i naziv valute (EURO), a u zaštitnoj niti euronovčanica serije Europa, vide se oznaka nominalne vrijednosti i simbol valute (€).

Gledanjem kroz novčanicu prema izvoru svjetla dijelovi otisnuti na licu i naličju tvore oznaku nominalne vrijednosti. Prozirna brojka nalazi se samo kod prve serije euronovčanica.

Pogledom kroz gornji dio holograma prema svjetlu postaje vidljiv prozor s portretom unutar kojeg je uočljiv portret Europe, s lica i naličja novčanice.

Nakreći

Nakrećite euronovčanicu i provjerite:

hologram i hologram sa satelitima (samo na seriji Europa)

brojka koja mijenja boju

sjajna traka

prozor s portretom (samo na seriji Europa)

Hologram – folija srebrne boje na desnoj strani lica novčanice – prikazuje osnovni motiv i oznaku nominalne vrijednosti

Nakretanjem novčanica nižih apoena izmjenjuje se oznaka nominalne vrijednosti i simbol eura na hologramskoj traci.

Nakretanjem novčanica viših apoena izmjenjuje se oznaka nominalne vrijednosti i arhitekturni motiv na hologramskoj traci

VAŽNO: Boje dugina spektra šire se u koncentričnim krugovima

Euronovčanice serije Europa

Hologram – folija srebrne boje na desnoj strani lica novčanice – prikazuje portret Europe (motiv iz grčke mitologije), osnovni motiv i oznaku nominalne vrijednosti.

Nakretanjem novčanice izmjenjuju se motivi i prelijevaju se boje na hologramu

Hologram sa satelitima nalazi se na novčanicama od 100 i 200 eura serije Europa na vrhu hologramske trake. Nakretanjem novčanice uočava se nekoliko simbola € koji se kreću oko brojčane oznake nominalne vrijednosti poput satelita. Brojčana oznaka nominalne vrijednosti pojavljuje se i nestaje tijekom zakretanja novčanice.

Provjeri

Na novčanicama postoji i mikro pismo koje se provjerava korištenjem povećala, a dodatna svojstva moguće je provjeriti korištenjem UV lampe, zaključuju u policiji i građane obavještavaju da detaljne videoupute i fotografije mogu vidjeti na stranicama HNB-a.

Podsjećaju na objavu Hrvatske narodne banke (HNB) kako su u optjecaju dvije serije euronovčanica - prva se sastoji od sedam apoena (5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura).

Druga, koja se još naziva i serija "Europa", ima iste apoene, osim onog od 500 eura koji se više ne tiska, ali se i dalje može upotrebljavati kao sredstvo plaćanja.

