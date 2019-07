'Koliko je mostarina? Evo vam kovanice po 10 lipa, nema frke'

Motociklisti iz Rijeke i Primorsko-goranske županije još jednom su prosvjedovali protiv naplate mostarine na Krčkom mostu. Oko 50-ak motociklista odlučilo je jučer prijeći preko mosta, ali su prijelaz platili s vrećicama kovanica, najčešće od 10 i 20 lipa.

Djelatnici su morali svaku vrećicu prebrojati kako bi se uvjerili da je iznos unutra točan.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Motociklisti su prosvjedovali i krajem lipnja kada su također mostarinu plaćali lipama u znak prosvjeda.

- Želimo da se prekine praksa naplaćivanja jedinog mosta u Hrvatskoj. Svi smo danas spremili po 5 i 10 lipa pa neka broje taj novac - rekao je tada jedan od 'bajkera' za 24sata. Također je poručio ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću da je "krajnje vrijeme da se taj problem riješi".

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Smatramo da je sramotno da se ovaj most jedini plaća u Hrvatskoj. Obećavali su da će se maknuti mostarina, a oni su je ove sezone poskupjeli. Smatramo da to nije u redu jer mi smo ovaj most platiti doprinosima, kao i naši roditelji. Želimo na ovaj način dati do znanja da se mi s njima ne slažemo, pa ako nešto postignemo - dobro, ako ne - barem smo pokazali zube - krajem lipnja rekao je motociklist Marko.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska