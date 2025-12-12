Obavijesti

Koliko košta šverc migranata? 'Krijumčari si traže Kineze jer za njih dobiju dvostruko više...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Koliko košta šverc migranata? 'Krijumčari si traže Kineze jer za njih dobiju dvostruko više...'
Foto: Armin Durgut/Pixsell

Samo prošle godine, nedavno je potvrdio ministar Božinović, uhićeno je 500 ilegalnih krijumčara migranata

Kad je teže prijeći, cijena naravno raste, kad je lakše, onda pada, govori nam izvor iz Ministarstva unutarnjih poslova komentirajući iznose koje krijumčari migranata dobivaju za svaki ilegalni prelazak granice. Upravo je taj novčani aspekt, koji se posljednjih mjeseci kreće od nekoliko stotina do čak tisuću eura po osobi, postao jedan od ključnih motiva zbog kojih krijumčarske mreže i dalje neumorno rade, unatoč pojačanim policijskim nadzorima i gotovo svakodnevnim uhićenjima.

