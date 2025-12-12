Samo prošle godine, nedavno je potvrdio ministar Božinović, uhićeno je 500 ilegalnih krijumčara migranata
CJENIK 'PO GLAVI' MIGRANTA PLUS+
Koliko košta šverc migranata? 'Krijumčari si traže Kineze jer za njih dobiju dvostruko više...'
Kad je teže prijeći, cijena naravno raste, kad je lakše, onda pada, govori nam izvor iz Ministarstva unutarnjih poslova komentirajući iznose koje krijumčari migranata dobivaju za svaki ilegalni prelazak granice. Upravo je taj novčani aspekt, koji se posljednjih mjeseci kreće od nekoliko stotina do čak tisuću eura po osobi, postao jedan od ključnih motiva zbog kojih krijumčarske mreže i dalje neumorno rade, unatoč pojačanim policijskim nadzorima i gotovo svakodnevnim uhićenjima.
