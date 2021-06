Ne mogu nikoga kriviti. Krivim samo sebe što ga nisam nazvao da mu oduzmem par sekundi da se to ne dogodi, rekao nam je brat motorista koji je poginuo u strašnoj nesreći u Zagrebu.

Na Zagrebačkoj aveniji u nedjelju sudarili su se motor i bicikl. Na motoru je bio 24-godišnji mladić, a na biciklu muškarac (68). Poginuli su na mjestu.

Isti dan navečer, na mjestu sudara, okupili su se motoristi, prijatelji tragično stradalog mladića.

Oprostili su se od njega uz svijeće, baklje i turiranje motora.

'Teško mi je, uvijek će mi biti u srcu'

Zagrebačka policija još nije objavila detalje očevida koji će pokazati tko je prošao na crveno i koji su uzroci nesreće.

Od mladića se oprostio i njegov brat, koji je bio u nedjelju navečer među okupljenim motoristima.

- Hvala svima od srca. Teško je, ali najteže je doći prvi i sjediti, imati ružičaste naočale kao da će sve biti OK. Ali nije i neće. On je u mom srcu zauvijek, sve bih za njega učinio. Kad god bude sunce sjalo, znam da je to on. Koliko puta mi je samo rekao 'Braco, star si, radi djecu, a ne motore i aute. Ali ne, braco je bio glup. Nažalost, zbog toga nije vidio moju djecu, svoje nećake. Nikad si to neću oprostiti. Samo ću reći hvala svima što ste uz mene i moju obitelj - napisao je njegov brat na Facebooku čiji post prenosimo uz njegovo dopuštenje.