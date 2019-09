Kolinda: 'Da se poznati Hrvati vrate, bili bismo najrazvijeniji'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u New Yorku je dala ekskluzivne izjave HRT-u. O čemu je i s kime razgovarala u Sjedinjenim Državama i hoće li odmah nakon povratka u Hrvatsku objaviti kandidaturu za drugi mandat, odgovarala je u središnjem Dnevniku HTV-a.

- Stvarno je bilo intenzivno i za mene i za vas. Pratiti sve ovo zajedno. Jako, jako sam zadovoljna. Svi nas prepoznaju i govore tako lijepo o Hrvatskoj. Moram ponoviti ono što sam rekla u Pittsburghu. Danas je prekrasno reći ja sam Hrvat ili ja sam iz Hrvatske kada smo ovdje u svijetu, ali kod kuće još nije. Imamo još puno posla koji moramo odraditi kako bi podigli i životni standard, plaće, mirovine, školstvo te sve ostalo. Gledajući ovaj posao na East Riveru te ono što smo odradili u Clevelandu i u Pittsburghu, pozicioniranje Hrvatske je daleko iznad njezine kategorije. Možda da to usporedim s onim mečom sa Stipom Miočićem.

Sinoć je predsjednica Grabar-Kitarović imala i kratak susret s Donaldom Trumpom. Odnosi SAD-a i EU-a su hladni, a Grabar-Kitarović je izabrala "treći put".

- Ja sam izabrala taj put interesa Hrvatske. Legitimno je braniti nacionalne interese, Ustav kaže da predstavljam Hrvatsku kod kuće i u inozemstvu. Predsjednik Trump i ja imamo dobar odnos i moram reći da on voli Europu, posebno voli srednju Europu pa do nas dolje. On dobro poznaje naše područje, supruga mu je iz Slovenije. Ponekad se čuju neke pošalice, ali to nije tako. Apsolutno je nužno imati dobre odnose s SAD-om, to je najveća svjetska sila te naša najveća saveznica i prijateljska država. Osim što smo članica EU-a, mi smo i članica NATO saveza. Osim toga, ja želim odraditi za Hrvatsku sve ono što je bitno, ne samo kada je riječ o Sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili o viznom režimu.

Predsjednica je odgovorila i na pitanje Branke Slavice oko pjevanja. Nekome se to svidjelo, nekima se manje svidjelo.

- Ne možete nikad sve zadovoljiti, kada biste se to trudili, ne biste imali svoje mišljenje. Ja sam rekla uvijek. Tko pjeva, zlo ne misli. Ja pjevam tako kako pjevam. Kada sam bila mala, crkveni zbor me prihvatio, unatoč mojem uštimavanju, sad sam malo bolja, ali ipak odlučila sam prihvatiti one prijedloge Jacquesa Houdeka i još nekih koji su mi predložili da poradim u mojem glasu, no međutim problem je u tome što i ne stignem puno pjevati. Kada sam pjevala u crkvenom zboru imala sam vremena za vježbanje jer je to kao i svaka druga aktivnost, morate puno pjevati da biste dobro pjevali. No, nije to bitno. Bitno je da se tom gestom daje do znanja "ja sam čovjek, ja sam žena, ja sam jedna od vas. Ja ću stati za ovaj mikrofon pa makar me cijela Hrvatska kritizirala, ali ću vam otpjevati jednu pjesmu jer moram trčati u zračnu luku da bi stigla u New York na ove sastanke u Općoj skupštini, da vam pokažem koliko ste mi bitni i važni, koliko je hrvatsko zajedništvo važno. Briga me tko će me kritizirati i brigama me ako štonavam. Nitko se ne bi trebao ustručavati niti od pjevanja ili neke druge aktivnosti, ako ti netko kaže da nisi u tome dobar.

Na kraju pitanje, kada će službeno objaviti da ulazite u predsjedničku utrku.

- Na tlu tuđe zemlje to sigurno neću objaviti. Bit će uskoro. Nekako, jednostavno raspored je takav, da su stvari takve kakve jesu. Veselim se što ostajem ovdje još jedan dan, da ću vidjeti svoju kći. To je jedan dan u Bostonu. To me beskrajno veseli, ja sam prije svega majka, a onda sve ostalo. Potom me veseli povratak u našu Hrvatsku. Kada pogledate, u Hrvatskoj ima možda toliko više problema, toliko negativnijeg mišljenja nego što ovdje prevladava. Ovdje nas svi živi znaju. U New Yorku mi je jedan mladi gospodin rekao "pa ne treba vam osiguranje ovdje, mi vas svi volimo". Vraćam se s novim optimizmom i krećemo u posao za ono što bi Hrvatska doista trebala biti. Kada bismo vratili sve ove ljude koji su diljem svijeta poznati, doista bismo bili najrazvijenija zemlja na svijetu, ja u to vjerujem i na tome ću nastaviti raditi.