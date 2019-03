Kolinda i dalje vodi, ali Zoki joj sve ozbiljnije puše za vratom

RTL je objavio istraživanje koje je provela agencija Promocija plus o preferencijama kandidata za predsjednika Republike.

Prema rezultatima istraživanja preferencija kandidata za predsjedničke izbore, da se danas održavaju predsjednički izbori pobjednika bi ponovno donio drugi krug. Aktualna predsjednica i dalje najbolje stoji, no potpora joj pada već četvrti mjesec zaredom, a približavaju joj se Zoran Milanović i Dalija Orešković.

Grabar Kitarović pada, Milanović blago raste

Kolinda Grabar Kitarović i dalje najbolje stoji, ali joj potpora i dalje pada. Da se predsjednički izbori održavaju sada, u konkurenciji s potencijalnim kandidatima koji se spominju, Kolindu Grabar-Kitarović zaokružilo bi najviše ispitanika, njih 32,6 posto. No to je gotovo 5 postotnih poena manje nego prošlog mjeseca (37 posto).

Iako se uopće ne pojavljuje u javnosti bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović i dalje je drugi izbor. Nastavlja doduše blago rasti, ali mu tiha kampanja očito odgovara jer ga priželjkuje 19,7 posto ispitanika (19,6 posto u veljači). Znakovito je da on nije izbor za više od 40 posto SDP-ovaca. Dio njih bira Daliju Orešković, koja je također nešto narasla i bira ju 12,5 posto ispitanika (12,3 posto u veljači).

Treći izbor SDP-ovaca, u ukupnom poretku četvrti je bivši predsjednik Ivo Josipović kojem je potpora (7,2 posto u ožujku) nešto pala u odnosu na veljaču (7,8 posto) kada se počelo špekulirati o njegovoj kandidaturi.

U ovom je istraživanju i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko koji se spominje kao kandidat revoltirane desnice nezadovoljne zbog približavanja Grabar-Kitarović premijeru. Karamarko je na 6,7 posto. Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić (4,9 posto u ožujku) nešto je narastao (4,5 posto u veljači), ali i dalje bez ozbiljnih izgleda.

Slično stoji i čelnik MOST-a Božo Petrov, iako raste sada je na 4,4 posto (4,2 posto u veljači). Slijedi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (4,2 posto u ožujku, 4,5 posto u veljači) koji i dalje nema izgleda za ambicije koje ne skriva, dok jedini kandidat koji je najavio ulazak u utrku najgore stoji.

Bivši MOST-ovac Marko Vučetić (0,9 posto) je pao ispod jedan posto (u veljači 1,2 posto).Ukupno na ostale i neodlučne otpada 7 posto tako da teško mogu ozbiljnije promijeniti poredak.

Gusto u drugom krugu

Rezultati za drugi krug govore da će biti gusto, ako se Milanović odluči kandidirati. U takvom srazu Kolinda Grabar Kitarović pobjeđuje jer ju bira 52,9 posto ispitanika, ali bivši SDP-ov premijer još joj se više približio, zaokružilo bi ga 40,8 posto ispitanika. Nešto više nego prošli mjesec (u veljači 40,2 posto), čime nastavlja trend rasti i četvrti mjesec zaredom, dok i ovdje aktualna predsjednica bilježi pad (u veljači 54,3 posto).

Za razliku od prvog kruga Milanović očekivano uzima više glasova SDP-ovaca, pa i glasove Josipovića i Dalije Orešković, s tim da više od 30 posto njezinih birača bira aktualnu predsjednicu, iako je Orešković politički kapital stekla sukobima s predsjednicom. S druge strane, Karamarkovi glasači u ovakvom srazu ipak biraju HDZ-ovu kandidatkinju. Neodlučnih je 6,3 posto, čak kad bi svi prešli Milanoviću, to bi mu bilo nedovoljno za pobjedu.

Grabar Kitarović kontinuirano gubi potporu

No, trend koji se iščitava od prosinca do ožujka pokazuje da Grabar Kitarović kontinuirano gubi potporu.U prosincu je imala 41,1 posto u prvom krugu, a sada ju bira nešto manje od 32,6 posto. Znamo da su se u tom razdoblju dogodile smjene savjetnika na Pantovčaku, udaljavanje od desnice i novo partnerstvo s premijerom Plenkovićem.

Možda zato što je svjesna ovog trenda, sada se ponovno vraća prokušanoj politici kritiziranja vlasti. Tomu smo svjedočili početkom tjedna. Pitanje je samo koliko će se time moći služiti jer će biti HDZ-ova kandidatkinja, što će joj u kampanji taj adut izbiti.

Rezultate prošlomjesečnog istraživanja o preferencijama kandidata za predsjednika Republike pročitajte OVDJE!

Napomena:Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 28. veljače do 4. ožujka do 2019. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetna građana Republike Hrvatske.

Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95%.