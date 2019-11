'Opet ću zapjevati i nemam se namjeru nikome ispričati za to'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u petak se pojavila na Broćanskoj večeri gdje se pridružila u čestitanju rođendana zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

Nakon što smo objavili video njezinog pjevanja, zatim fotografiju torte koju je poklonila Bandiću i naposljetku njezin govor, Grabar-Kitarović je u nedjelju navečer poručila:

- Napadaju me kad se veselim uspjesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru nikome ispričavati zbog toga - poručila je predsjednica.