Kolinda o ćirilici u Vukovaru: Prvo treba riješiti velike stvari

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u petak popodne komentirala odluku Gradskog vijeća Vukovara koje je zaključilo kako se nisu stvorili uvjeti za ravnopravnost ćiriličnog pisma u tom gradu.

- Vijeće je većinom glasova donijelo odluku da je postignuta razina suživota, za koju bih vam ja kao osoba koja je radila u tim mirnim reintegracijama od Afganistana do diljem svijeta, da je postigla puno veće uspjehe nego što se itko ikada nadao. I nemojmo to podcjenjivati. I nemojmo podcjenjivati niti Hrvate, niti Srbe koji su u tome sudjelovali i koji su imali dovoljno hrabrosti dogovoriti se tada o zajedničkom životu. Hrvatska je tada pokazala da ne želi više rat, nego je pristala i na neke uvjete, iako ja vjerujem da se to moglo riješiti vojnim putem, međutim hrvatsko državno vodstvo i narod su pokazali da ne žele rat, da žele mirnu državu, da žele budućnost , da žele suživot sa Srbima i svim drugim nacionalnostima. Ono što je meni bitno jest da je odluka koju je sad donijelo Vijeće, a to je da u ovom trenutku još nisu sazreli uvjeti za ćirilične ploče i slično. Obzirom da i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina predviđa da sva ta prava moraju biti u svrhu suživota između većinskog hrvatskog naroda i manjina - rekla je predsjednica. Dodala je kako treba poštovati prava većinskog hrvatskog naroda.

- Pogledajte, molim vas, tko se ne sjeća zapisa na YouTubeu, imate srpske agresore koji su snimili milijun klipića. Dakle, grad koji je bio potpuno razrušen, tisuće branitelja i civila koji su tamo ubijeni, mučeni i silovani da nisu nikada doživjeli pravdu. E pa oprostite, prvo treba riješiti velike stvari, a onda možemo krenuti u one korake koji će omogućiti svim da se osjećaju sigurno u hrvatskoj državi - rekla je Grabar Kitarović, javlja N1 Televizija.

Podsjetimo, u srpnju je Ustavni sud odlučio da se prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju unaprijediti. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović je tad obrazložio odluku zbog koje će vukovarski Srbi ostvariti veća prava na uporabu jezika i pisma.

Plenković: U Vukovaru treba voditi politiku smirivanja tenzija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak iz Bruxellesa kako u Vukovaru treba voditi politiku koja ide prema smirivanju tenzija, pomirbi, suživotu, boljem razumijevanju većinskog hrvatskog naroda s pripadnicima srpske manjine.

O jutrošnjem incident u vukovarskom Gradskom vijeću kazao je kako "ima premalo informacija" jer je bio na sastanku Europskog vijeća.

Naime, nakon što je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava iznio na sjednici prijedlog zaključka po kojem se nisu stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u tom gradu došlo je do incidenta, vijećnik SDSS-a mu je poklonio Statut Grada napisan na ćirilici, a Penava ga je bacio na pod nazvavši to činom agresije.

"Imam premalo informacija je li to bilo s ciljem provokacije. Očito je to gradonačelnik doživio kao provokaciju pa je očito burnije reagirao. U svakom slučaju nije dobro da se to događa, nisam imamo nikakvih saznanja da će predstavnik SDSS-a uručivati statut grada Vukovara na ćirilici baš na sjednici Gradskog vijeća kada se odlučuje o ovoj temi. To mi ne ne djeluje najdobronamjernije, premda nema ništa nezakonito u tome da zastupnik u Gradskom vijeću ima statut na pismu svoga naroda, koje je između ostaloga i hrvatska kulturna baština", rekao je Plenković.

Tenzije još uvijek visoke

Tenzije su, ustvrdio je, još visoke. "Politika koju stalno vodimo je da smirujemo te tenzije, mislim da na tome moramo raditi i ovakvi incidenti po meni su loši, a i nepotrebni", rekao je Plenković.

Dodao je i kako mu se čini da dio "ljudi ili namjerno rade neke stvari ili se prave nevješti ili zaista ništa ne razumiju". "Ako vodim politiku koja smanjuje tenzije i polarizacije u društvu, a onda imate stalno aktere koji guraju vodu na toj mlin", rekao je no na pitanje misli li pri tom na gradonačelnika Penavu odgovorio je niječno.

"Ima ih dosta u društvu koji to rade. Mislim da to rade svjesno, namjerno i žele vratiti te podjele na razinu koja je neprimjerena sadašnjem trenutku Hrvatske", rekao je.

Fokusiranje na teme koje pridonose polarizaciji i netrpeljivosti nisu dobre

Plenković je ustvrdio i kako je Hrvatska ispunila sve svoje strateške zadaće te se sada trudi i radi na gospodarskom i socijalnom razvoju.

"Ovoliko fokusiranje na teme koje pridonose polarizaciji, podjelama, razdoru i netrpeljivosti nisu dobre. One su jednostavno destruktivan element u društvu. Moram očito više razgovarati s ljudima, više objašnjavati. Velika je odgovornost tu i novih tehnologija, medija, komunikacija, nekontroliranog govora mržnje koji zaista sije jako puno zla među ljude i to se sada manifestira ne samo u ovome slučaju, nego govorim općenito", navodio je premijer.

To ga, kazao je, zaista i zabrinjava i žalosti. "Cijelo vrijeme u ove tri godine smo se fokusirali da učinimo zemlju boljom u svim aspektima, u boljoj društvenoj klimi, gospodarstvu, boljim institucijama, solidarnosti i međunarodnom ugledu", rekao je Plenković.

Unatoč tome, dodao je, sve biva zasjenjeno nekim temama koje su manje važne za konkretan život građana i koje se disproporcionalno eksponirane.

Na pitanje slaže li se s ocjenom gradonačelnika Penave da u Vukovaru još nije 'sazrelo' vrijeme za uvjeti za uvođenje većih prava za srpsku manjinu i ravnopravnu uporabu ćirilice, Plenković je rekao da je to u nadležnosti Gradskog vijeća.

"Na njima je da to procijene. Ja razumijem da postoje teške rane, da su se baš u Vukovaru dogodili strašni, najgori ratni zločini, na Ovčari, Veleprometu. Sve je to ostavilo puno tragova", kazao je Plenković.

Podsjetio je i na "hrabru, odvažnu državničku odluku Franje Tuđmana o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koja je provedena bez ijednog ispaljenog metka i zahvaljujući kojoj su spašeni mnogi životi".

"Nakon 21 godine od završetka mirne reintegracije, mislim da moramo svi zajedno investirati da taj suživot bude funkcionalan. Očito je da ima tenzija i na njihovu smanjivanju se moramo svi potruditi", rekao je Plenković.