Plenković: Penava nije pokazao ozbiljnu namjeru izaći iz HDZ-a

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Osijeku na sastanku mladeži HDZ-a povodom njihova nacionalnog dana. Tom je prilikom komentirao najnovije događaje vezane za štrajk prosvjetara, probleme u koaliciji sa HNS-om te kandidaturi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za predsjednika HDZ-a.

Na pitanje da li je spreman rušiti Vladu zbog učiteljskih plaća i ići na izvanredne izbore premijer je rekao kako to nisu stvari koje su međusobno povezane.

- U mandatu ove Vlade plaće u državnom i javnom sektoru porasle su 11,5 posto. Razgovaramo sa sindikatima, sa koalicijskim partnerima o svemu. Za mandata ove Vlade prosječna plaća porasla je za 830 kn, mirovine za više od 13. Ponudili smo sindikatima da im plaće za 9., 10., 11. i 12. mjesec odmah narastu za 2 posto jer to im u ovoj fazi možemo ponuditi. Za iduću godinu bismo im dali dodatnih 2 posto i učinili sve što možemo, a da ne narušimo temeljne postavke politike koja je dovela do investicijskog rejtinga i gospodarskog rasta - kazao je Plenković dodajući kako bi on najviše volio povećati plaće svima 100 posto, ali je to nerealno.

- Volio bih da se izračuna o kojem to iznosu govorimo; ako nudite 4, a ovdje se traži momentalno 6, koliki je to iznos kuna koji zaslužuje cirkularni štrajk u svim hrvatskim županijama nekoliko dana. Moram priznati da mi to djeluje pretenciozno - dodao je. O tome da li smatra da HNS blefira raskol koalicije nije htio dati konkretan odgovor nego je naglasio da su u stalnim pregovorima, ali da je stav HDZ-a realan.

Kandidatura gradonačelnika Vukovara Ivana Penave za predsjednika HDZ-a nije izazvala uzbuđenje kod premijera. Rekao je kako se osjeća sigurno obzirom da je stranku preuzeo sa minusom od 19 milijuna kuna, a sada je ona u plusu, konsolidirana i veoma jaka.

- Dobro je imati ambicije. Ipak mislim da Penava nije pokazao ozbiljnu namjeru da izađe iz stranke - kako je izjavio.

Na pitanje da li će Hrvatska nastaviti tragati za nestalim pomorcem rekao je da je mnogo toga već i učinjeno.

- Poduzeli smo sve što smo mogli. Pregledano je više od 200 tisuća kvadratnih kilometara. Koristimo sve tehnologije da dođemo do novih informacija. Treba imati na umu da se nesreća dogodila u teškim uvijetima, na sredini Atlantika i treba to uzeti u obzir. Učiniti ćemo sve što je potrebno - zaključio je Plenković u Osijeku.