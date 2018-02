Donijela i poklon: Predsjednica posjetila teško bolesnu Vanesu

Kako doznajemo predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u četvrtak poslijepodne posjetila teško bolesnu djevojčicu Vanesu Dolenec u KBC-u Zagreb i donijela joj poklon.

Posjet nije najavljivala medijima jer štiti privatnost obitelji djeteta.

Predsjednica je rekla da će učiniti sve što je moguće u njenim ovlastima vezanu za Vanesinu situaciju. Dodala je da joj je žao što se Vanesin otac nije predstavio kad je uputio telefonski poziv jer je njezin cijeli Ured uključen u priču, ali su morali postupiti po protokolu koji nalaže da se u takvim situacijama slučaj prijavi policiji.

Grabar Kitarović: Vanesin slučaj lani smo uputili HZZO-u

Ured predsjednice Kolinde Grabar Kitarović oglasio se o slučaju muškarca koji im je uputio poziv u vezi pomoći njegovoj bolesnoj kćeri, prilikom čega je izgubio živce i uputio prijetnje da će baciti bombu i zaklati liječnika, nakon čega je uhićen.

"Vezano uz slučaj poziva g. Dragana Dolenca Uredu Predsjednice, potvrđujemo da je u ponedjeljak, 19. veljače 2018. godine, u Kabinetu Predsjednice Republike zaprimljen telefonski poziv nepoznate muške osobe koja je zatražila razgovor s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović, ne navodeći osobne podatke o sebi i razlog poziva. Obzirom da je izrekao prijetnje da bi mogao ugroziti život i sigurnost građana, obaviještena je policija koja je dalje postupala prema svojim nadležnostima.

U međuvremenu, nakon što smo saznali identitet osobe koja je uputila poziv Uredu, provjerili smo dokumentaciju u Uredu koja bi mogla biti vezana uz taj slučaj, te Vas u tom smislu izvješćujemo kako su nam se pismom od 16. kolovoza 2017. obratili supružnici Kruna i Dragan Dolenec moleći pomoć vezanu uz nastavak liječenja svoje teško bolesne kćeri Vanese u inozemstvu.

Vodeći računa o ozbiljnosti zdravstvenog stanja malene Vanese, te uvažavajući iskazanu molbu supružnika Dolenec za pomoć Predsjednice Republike u nastavku njezina liječenja, Ured je promptno uputio dopis Ministarstvu zdravstva i HZZO-u moleći odgovarajuća postupanja nadležnih službi u okviru propisa na temelju kojih se odobrava liječenje u inozemstvu.

Dana 29. kolovoza 2017. Direkcija HZZO-a uputila je gospođi Kruni Dolenec, majci malodobne Vanese, dopis kojim je izvješćuje o postupku koji je potrebno provesti u svrhu odobravanja liječenju u inozemstvu, te je o istom izviješten i Ured Predsjednice. Ističemo da Ured Predsjednice ne može utjecati na specijalističko mišljenje liječnika, a koje je bilo potrebno da se odobri nastavak liječenja u inozemstvu. U međuvremenu nismo dobili nikakvih novih upita o liječenju male Vanese sve do poziva g. Dolenca ovoga ponedjeljka.

Zabrinuta za zdravstveno stanje male Vanese, Predsjednica Republike Hrvatske prati odluke liječničkog konzilija, te donošenje potrebnih mjera za nastavak liječenja. Također, informirala se i o zdravstvenom stanju njezina oca", stoji u propćenju.

Djevojčica je teško bolesna

Obitelj Dolenec iz Koprivnice, koja već 14 godina muku muči s brojnim bolestima koje su dijagnosticirane njihovoj kćeri Vanesi (14), proživljava svoje najteže dane. Vanesa leži u zagrebačkoj bolnici Rebro gdje joj liječnici raznim metodama pokušavaju proširiti mjehur nakon čega bi tek trebala doći na listu čekanja za novi bubreg. No, kao da to teško stanje nije bilo dovoljno, njezin otac u srijedu je uhićen nakon poziva predsjednici Hrvatske i prijetnji da će baciti bombu na Rebro, prvi je objavio Podravski.hr.

Vanesa je naime, rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, s dvije maternice i rodnice koje su joj u međuvremenu uklonjene, no kako bi ovaj djevojčica mogla imati donekle normalan život potrebna joj je operacija mjehura i transplantacija bubrega.

Njezina majka Kruna s njom provodi vrijeme u bolnici, dok je otac Dragan, pritisnut bezizlaznom situacijom, odlučio prekjučer nazvati Ured predsjednice RH, a kad predsjednicu nije mogao dobiti na telefon, tajnici zaprijetio da će “baciti bombu na zagrebački Klinički bolnički centar Rebro, a liječnika zaklati”.

'Suprug je zaprijetio u afektu'

Ova nepromišljena izjava ubrzo ga je stajala slobode jer je već u srijedu uhićen i priveden tužiteljima na ispitivanje.

– Mojem suprugu teško pada ova bezizlazna situacija i traži pomoć bilo gdje pa je zato nazvao predsjednicu. Na kraju je ispalo tako da je zaprijetio bombom, no vjerujte mi, suprug je prilično slab i razočaran i nikad takvo nešto ne bi napravio. To je rekao u afektu, a vidite što se odmah dogodilo. Ja svako jutro putujem u Zagreb, dolazim kasno navečer doma i sad sam ostala sama. Nije Dragan ništa loše mislio, niti ozbiljno prijetio, no to se nije tako shvatilo i sad je u Varaždinu u pritvoru. Ne znam kako ćemo dalje. Njega nema, a moja Vanesa pati i muči se u bolnici – kazala je Kruna Dolenec za Podravski.hr.