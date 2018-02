"Suprug je zaprijetio u afektu, naša kći (14) je teško bolesna"

Obitelj Dolenec iz Koprivnice, koja već 14 godina muku muči s brojnim bolestima koje su dijagnosticirane njihovoj kćeri Vanesi (14), proživljava svoje najteže dane. Vanesa leži u zagrebačkoj bolnici Rebro gdje joj liječnici raznim metodama pokušavaju proširiti mjehur nakon čega bi tek trebala doći na listu čekanja za novi bubreg. No, kao da to teško stanje nije bilo dovoljno, njezin otac u srijedu je uhićen nakon poziva predsjednici Hrvatske i prijetnji da će baciti bombu na Rebro, piše Podravski.hr.

Vanesa je naime, rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, s dvije maternice i rodnice koje su joj u međuvremenu uklonjene, no kako bi ovaj djevojčica mogla imati donekle normalan život potrebna joj je operacija mjehura i transplantacija bubrega.

Njezina majka Kruna s njom provodi vrijeme u bolnici, dok je otac Dragan, pritisnut bezizlaznom situacijom, odlučio prekjučer nazvati Ured predsjednice RH, a kad predsjednicu nije mogao dobiti na telefon, tajnici zaprijetio da će “baciti bombu na zagrebački Klinički bolnički centar Rebro, a liječnika zaklati”.

Ova nepromišljena izjava ubrzo ga je stajala slobode jer je već u srijedu uhićen i priveden tužiteljima na ispitivanje.

– Mojem suprugu teško pada ova bezizlazna situacija i traži pomoć bilo gdje pa je zato nazvao predsjednicu. Na kraju je ispalo tako da je zaprijetio bombom, no vjerujte mi, suprug je prilično slab i razočaran i nikad takvo nešto ne bi napravio. To je rekao u afektu, a vidite što se odmah dogodilo. Ja svako jutro putujem u Zagreb, dolazim kasno navečer doma i sad sam ostala sama. Nije Dragan ništa loše mislio, niti ozbiljno prijetio, no to se nije tako shvatilo i sad je u Varaždinu u pritvoru. Ne znam kako ćemo dalje. Njega nema, a moja Vanesa pati i muči se u bolnici – kazala je Kruna Dolenec.

Kako kaže, rješenje za Vanesino stanje traže već godinama, no kako bi otišla na operaciju kod dr. Eugenea Minevicha iz urološkog centra u Cincinnatiju u Americi treba suglasnost HZZO-a kojeg ne može dobiti bez suglasnosti Vanesinih liječnika.

– Jedni na druge prebacuju odluku o operaciji i tako to traje već godinama. Mogli bismo pomoći mojoj djevojčici kad bi imali novaca da privatno platimo, no to nemamo, ne znam koliko to košta, no zasigurno je velik novac u pitanju. Budući da nemam drugog rješenja, jer više ne možemo čekati da se HZZO i liječnici dogovore, moram tražiti financijsku pomoć kako bi moja djevojčica dobila operaciju – zaključila je Kruna.

Moli za bilo kakvu pomoć i da joj se dobri ljudi koji žele pomoći obrate na broj mobitela 091/188-48-92.

Da dobrih ljudi ima, pokazuje i gospodin Ivan Pokupec iz Križevaca:

– I sam sam bio u takvoj situaciji, proveo sam šest mjeseci sa svojim djetetom na Rebru i nisam vidio izlaz. Zato sad nudim i financijsku i pravnu pomoć obitelji Dolenec, a tu sam i za bilo kakvu drugu pomoć jer jako dobro znam kako im je – zaključio je Ivan Pokupec za Podravski.