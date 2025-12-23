Kolinda 'prošetala' kultnu Lady Dior torbicu. Evo koliko košta!

StartFragment Bivša predsjednica RH i članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar Kitarović u društvu supruga Jakova, predsjednika klizačkog saveza, bila je na večeri HOO-a u hotelu Westin u Zagrebu. Kolinda je zablistala, a elegantnu figuru naglasila je crnom uskom haljinom i kultnom Lady Dior bijelom torbicom.

Torbica je srednje veličine i na službenim stranicama francuske modne kuće Dior stoji vrtoglavih 5.900 eura.

Prošle godine u New Yorku prošetala je skupocjenu torbu još jednog prestižnog francuskog brenda Louis Vuitton. Riječ je o torbi "Coussin PM Bag", a njezina cijena na stranici brenda Louis Vuitton iznosi 3,350.00 funti, odnosno preračunato 4,022.24 eura.

Ova torba model je kolekcije proljeće-ljeto 2021. godine, a izrađena je od janjeće kože.

Torba se inače nosi, kako to čini i naša bivša predsjednica, preko ramena.

Kolinda Grabar Kitarović voli nositi domaće brendove što se tiče odjeće, a jedan od najdražih u zadnje vrijeme joj je brand KRIE.

