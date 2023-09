Kolinda: 'Rusi su se umiješali u hrvatske izbore. Izgubila sam, a Putin me želio vidjeti u Moskvi'

LNG terminal je bio najveća sporna točka s Rusijom i vjerojatno je bio razlog za hibridne akcije tijekom predizborne kampanje, što je pridonijelo rezultatu izbora 2020.

Otkrila je to bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović tijekom razgovora u podcastu One Decision bivšeg direktora britanske vanjsko-obavještajne službe MI6, Sir Richarda Dearlovea. Iako je optužila sam vrh Rusije za podmetanje, nije pružila neke dokaze za svoje tvrdnje.

Ipak, otkrila je kako su tekli njezini susreti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom za kojeg je rekla da želi imati veći utjecaj na Hrvatsku.

- Kao Hrvaticu me najviše brine mišljenje da ovo nije naš rat i da se trebamo držati podalje te da ćemo se tako zaštititi. To nije istina. Ukrajinci brane naše vrijednosti. Ovdje se ne radi o širenju NATO-a, ima mnogo dublje korijene. I kako sam već rekla, iz privatnih razgovora sam zaista detektirala da Putin želi imati mnogo veći utjecaj na Hrvatsku koja tradicionalno nije bila dio njihove sfere utjecaja - rekla je Kolinda i pojasnika kako Putin nije uvijek imao zloćudne namjere. Pokušavao je pridobiti Hrvate na veću suradnju, omogućiti plinsku stabilnost, no smatra kako nas je želio razdvojiti od EU i NATO-a. Najveće nesuglasice između nje i Vladimira Putina, tvrdi, bile su oko terminala za ukapljeni plin (LNG) na Krku, protiv kojeg je on bio protiv.

- Pokušao mi je objasniti da on ne bi bio ekonomski ispravan za Hrvatsku jer je LNG puno skuplji. Ja sam mu odgovorila – uza sve dužno poštovanje, gospodine predsjedniče, ja ovdje govorim o geopolitici. Pokušavam osigurati hrvatsku neovisnost o bilo kojem izvoru plina i ne govorim da biste vi to napravili, što se na kraju dogodilo, ali da sam vidjela ranije slučajeve kad je Rusija zavrnula cijevi Ukrajini pa bi Hrvatska ostala bez plina - ispričala je bivša predsjednica voditelju.

Njega je, priča, prvi put susrela 2007. kao ministrica vanjskim poslova. Tijekom susreta u Sočiju 2017. dočekao ju je s buketom cvijeća. No to nije bio posljednji njihov susret. U Jeruzalemu 2020. na obljetnici oslobođenja Auschwitza, Putin ju je pozvao da posjeti Moskvu, unatoč tome što je izgubila u trci za predsjednika. Svejedno ju je želio opet vidjeti.

- Nikad se nije realiziralo zbog covida. Nisam imala pojma o čemu je htio razgovarati - kazala je bivša predsjednica te ga opisala kao staromodnog džentlmena.