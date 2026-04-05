Kolinda se požalila na smeće u centru Zagreba, sada se opet javila: 'Hvala što ste počistili'

Piše Iva Milotić,
Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović je preko svog Instagram profila pratiteljima čestitala Uskrs, a u poruci se osvrnula i na objavu koja je ovoga tjedna digla prašinu u Zagrebu.

Lijepo je biti doma. Hvala što ste počistili grad! Nadam se da svi uživate u okruženju najmilijih - napisala je Kolinda Grabar-Kitarović ispod fotografije na svom Facebook profilu. Naime, bivša je predsjednica prije tri dana fotografirala razbacano smeće oko podzemnog spremnika u Bauerovoj ulici u samom središtu Zagreba, a tom je prilikom uputila kritiku gradskim vlastima.

- Ima neka nova aplikacija, ali ljudi su stajali sa mnom i pokušavali otvoriti kontejnere i nitko nije mogao. Ovo smeće što vidite na žalost su neki građani ostavili kraj kontejnera. Valjda je i njima dojadilo. Ali ne može se sve prebacivati na građane, rekla je za 24sata prije tri dana. Fotografije i poruku također je objavila na svom Instagram profilu, na kojem ima više od 300.000 pratitelja.

Odmah sljedećeg jutra očistili su podzemni spremnik, na što se Grabar-Kitarović referirala u uskrsnoj poruci. Stanovnici Bauerove tvrde da su im u Velikom tjednu stigle novosti što se tiče sustava odvoza smeća. Stare kartice su im prestale raditi, a umjesto njih došle su nove koje su osobno morali podignuti u Holdingu. Kolinda se u četvrtak ujutro vratila iz Budimpešte u Zagreb pa je moguće da zato nije znala za novu karticu.

