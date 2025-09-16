Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica. Na društvenim mrežama pisali su joj da izgleda kao manekenka. No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama. Donosimo fotografije
Bivša hrvatska predsjednica pozirala je u Londonu. Na društvenim mrežama su joj rekli da izgleda poput manekenke.
| Foto: Facebook
No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama
| Foto: Privatni album/canva
Fotografije su snimljene dok je Kolinda Grabar Kitarović bila veleposlanica Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Riječ je bila o humanitarnoj reviji kojoj se veleposlanica Kolinda Grabar Kitarović rado odazvala što radi i dan danas.
Prije tri godine sudjelovala je u Dohi na modnoj reviji Qatar Fashion United by CR Runway.
| Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Facebook
- Proslava mode, kulture i glazbe. Globalni događaj koji pomaže zakladi Education Above All Foundation, neprofitnoj organizaciji koja omogućava obrazovanje i pristup učenju za ranjivu djecu - napisala je Grabar Kitarović tada u objavi
| Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Facebook
Tada je na reviju došla u crvenom odijelu s mašnom na sakou hrvatskog brenda KRIE, koji se promovirao na EXPO2020 Hrvatskom paviljonu, a imala je i Croatin šal.
| Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Facebook
A i ranije se Grabar-Kitarović voljela okušati u revijama pa je 2005. godine nosila haljinu na humanitarnoj reviji održanoj u vlaku na relaciji Zagreb-Knin.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Uz nju, reviju je nosila i Jadranka Kosor.
| Foto: marko lukunic
A kada ih ne nosi, voli ih popratiti. Tako je 2017. došla na reviju Aleksandre Dojčinović.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Bivša predsjednica i sama voli elegantne kombinacije, a na inauguraciji Zorana Milanovića oduševila je u bijeloj haljini.
| Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
Posebnu pažnju privukao je jedan modni dodatak - crvene kožne rukavice, a Grabar-Kitarović nam je tada otkrila kako ima 'strast' za rukavice.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Nedavno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama upravo ovom fotografijom...
| Foto: Instagram
A u rujnu prošle godine je također u boji limete bila na jednoj gali u New Yorku. Ispričala nam je tada da joj je to omiljena boja te da je dobila puno komplimenata na svoj izgled.
| Foto: Instagram/
Foto Privatni album/Instagram
Bivša predsjednica odlično izgleda i u ležernijim kombinacijama.
| Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Facebook
A nakon što je promijenila prehrambene navike, izgleda sve bolje. Osim toga, otkrila nam je da joj je bolja i krvna slika, te da joj se koža 'pomladila'.
| Foto: Facebook/srpskasport
Trenutno je na protuupalnoj prehrani u kojoj prevladavaju riba, obilje povrća i voća te nemasni izvori proteina.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/