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Kolinje pred vratima: Hoće li biti mesa? 'Nekad je svaka kuća imala po dvije, tri svinje...'

Piše Franjo Lepan,
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Kolinje pred vratima: Hoće li biti mesa? 'Nekad je svaka kuća imala po dvije, tri svinje...'
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Kupcima drugi nude suhomesnate proizvode iz drugih zemalja EU koji kvalitetom nisu ni blizu našima. U trgovačkim lancima, kažu ljudi sa sela, neće biti nestašice no pitanje je autentičnost

Sezona je klanja pred vratima, a tradicionalna svinjokolja, dio slavonskog identiteta i običaja, ponovno je na kušnji. Hoće li nam ove zime nedostajati prave domaće kobasice, vrhunskoga kulena i mirisne slanine? To se ovih dana pitaju mnogi domaćini, ali i gurmani diljem Hrvatske koji su naviknuli zimu dočekati uz provjerene domaće suhomesnate delicije.

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Komentari 2
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