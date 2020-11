Osim \u010dlanova\u00a0obitelji poginulih branitelja i civila, vijence su polo\u017eila slu\u017ebena izaslanstva, u ime predsjednika Republike Dragan Lozan\u010di\u0107, izaslanik predsjednika Sabora Ante Sanader, te\u00a0u vladinom\u00a0izaslanstvu ministri Gordan Grli\u0107 Radman, Marija Vu\u010dkovi\u0107 i dr\u017eani tajnik u Ministarstvu\u00a0mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.

<p>Obilježavanje 29. obljetnice zločina koji su u Škabrnji 18. studenoga 1991. godine počinili pripadnici bivše JNA te srpskih paravojnih postrojba počelo je u srijedu polaganjem vijenaca kod središnjeg križa na Groblju sv. Luke na spomen-obilježju kod masovne grobnice.</p><p>Kolona sjećanja je krenula i broji znatno manje ljudi - policija snima sve i kontrolira provođenje epidemioloških mjera.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p>Osim članova obitelji poginulih branitelja i civila, vijence su položila službena izaslanstva, u ime predsjednika Republike <strong>Dragan Lozančić</strong>, izaslanik predsjednika Sabora <strong>Ante Sanader</strong>, te u vladinom izaslanstvu ministri <strong>Gordan Grlić Radman</strong>, <strong>Marija Vučković</strong> i držani tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture <strong>Josip Bilaver</strong>.</p><p>U 10,30 s Ambara do crkve Blažene djevice Marije krenula je Kolona sjećanja, koju će predvoditi vojnici sa zastavama ratnih postrojba, a u 11 sati misno slavlje predvodit će zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. <strong>Želimir Puljić</strong>.</p><p>Zbog trenutačne epidemiološke situacije, u Škabrnju je stiglo manje sudionika nego prijašnjih godina kada se u tom ravnokotarskome mjestu znalo okupiti i do 15.000 građana iz cijele Hrvatske.</p><p>Općina Škabrnja, u suradnji s Gradom Zadrom, angažirala je tridesetak tzv. covid-redara koji paze na poštovanje epidemioloških mjera.</p><p>Nakon mise neće se, kako je bilo uobičajeno, održati hodnja od župne crkve do groblja, a crkvena zvona zvonit će u 18 sati u cijeloj Hrvatskoj za Vukovar i Škabrnju.</p><p>Pohod na Škabrnju počeo je ujutro 18. studenoga 1991. napadom srpskoga agresora, potpomognutim zrakoplovstvom bivše JNA, tenkovima i pješaštvom tzv. Kninskoga korpusa pod zapovjedništvom <strong>Ratka Mladića</strong>. Nakon sloma otpora slabo naoružanih branitelja, iz podruma i kuća na najbrutalniji način istjerane su žene, djeca i starci, a samo je toga dana u Škabrnji ubijeno je 48 civila i 15 branitelja.</p><p>Pokolji i progoni nastavljeni su i sljedećih dana, a za višegodišnje okupacije do oslobođenja u Oluji 1995., broj škabrnjskih žrtava povećao se na 86.</p>