Kolumbija usred vala nasilja u nedjelju bira svog predsjednika

Kolumbijci u nedjelju biraju predsjednika, ljevica nastoji zadržati vlast nakon svoje neviđene pobjede prije četiri godine, dok ekstremna desnica obećava sigurnost unatoč povećanom nasilju naoružanih skupina kao glavne opcije.

Južnoamerička zemlja doživljava najgori izljev nasilja od potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima FARC-a 2016. godine. Brojni čelnici zajednice su ubijeni, civili su poginuli u napadima, a ubijen je i predsjednički kandidat.

Favoriti na izborima sukobljavaju se oko toga kako okončati šest desetljeća dug unutarnji oružani sukob: nastaviti pregovore o miru s naoružanim skupinama koje su cvjetale posljednjih godina ili upotrijebiti silu za poraz gerilaca, bivših paravojnih formacija i kartela.

Nasljednik aktualnog predsjednika vodi prema anketama

Ustav zabranjuje Gustavu Petru, prvom ljevičarskom vođi u zemlji, da se kandidira za drugi mandat. No, unatoč njegovoj odsutnosti s glasačkog listića, "kampanja se vrti oko Petra", primjećuje Yann Basset, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Rosario u Bogoti, u intervjuu za AFP.

Ovaj kontroverzni vođa uživa snažnu popularnost među radničkom klasom nakon smanjenja siromaštva i nezaposlenosti, povećanja minimalne plaće i proširenja socijalnih programa u jednoj od najnejednakijih zemalja svijeta. Njegove politike, posebno one vezane uz sigurnost, oporba ipak ocrnjuje.

Ankete pokazuju da njegov izabrani nasljednik, ljevičarski senator Ivan Cepeda (63), vodi nakon prvog kruga. Ovaj filozof i zagovornik ljudskih prava računa na nastavak društvenih reformi i bezuspješne mirovne pregovore s naoružanim skupinama.

Odmah iza njega je Abelardo de la Espriella, ekscentrični 47-godišnji milijunaš i odvjetnik koji sebe naziva "Tigrom" i pozdravlja svoje pristaše vojničkim pozdravom, obećavajući smrt ili zatvor za članove kriminalnih organizacija.

Obojica bi se mogli suočiti u drugom krugu 21. lipnja.

Još je jedna desničarska kandidatkinja također među tri najbolje rangirana kandidata, prema anketama: Paloma Valencia, 50-godišnja senatorica koju podržava moćni bivši konzervativni predsjednik Alvaro Uribe (2002.-2010.). Zalaže se za povećano korištenje policije i obećava da će "okončati eru potpunog mira i nametnuti potpunu sigurnost".

Maria Eugenia Motato, 57-godišnja domaćica koja živi u Suarezu, na jugozapadu zemlje, području kojim upravljaju gerilci i trgovci drogom, želi predsjednika koji "nam pomaže... da imamo malo mira i tišine, jer smo, kako stvari stoje, jako nervozni", rekla je za AFP.

Nacionalno izborno vijeće (CNE) nastojalo je uvjeriti javnost da će se predsjednički izbori održati unatoč trenutnoj klimi nasilja. U Kolumbiji, "kriminalne organizacije jednostrano proglašavaju prekid vatre prije izbora kako bi osigurale miran proces glasanja", rekao je sudac Alvaro Echeverry za AFP.

Biračka mjesta bit će otvorena od osam do 16 sati po lokalnom vremenu, a rezultati se očekuju nekoliko sati nakon zatvaranja birališta.

"Ekstremi"

Ivan Cepeda, sin komunističkog političara ubijenog 1990-ih i prisiljenog na progonstvo kao dijete, usmjerava svoju kampanju na "isključene": žrtve oružanog sukoba, autohtono stanovništvo i poljoprivrednike.

"Definitivno pobjeda nad siromaštvom i okončanje društvene nejednakosti bit će ključni prioritet naše druge vlade", izjavio je kandidat u subotu.

Abelardo de la Espriella, sa svoje strane, obećao je "demontirati ljevicu". Predstavlja se kao "poduzetnik" koji "ne pripada svijetu politike" i obraća se radničkoj srednjoj klasi.

Kao štovatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa, salvadorskog predsjednika Nayiba Bukelea i argentinskog predsjednika Javiera Mileija, predlaže izgradnju deset mega-zatvora, smanjenje veličine države za 40 posto i bombardiranje kampova za trgovce drogom u Kolumbiji, vodećem svjetskom proizvođaču kokaina.

"Idemo prema mnogim ekstremima s Cepedom i prema mnogim ekstremima s Abelardom", kaže 18-godišnji student Samuel Forero.

Budućnost odnosa s Washingtonom također je u pitanju na ovim izborima, s obzirom na prethodne sukobe Gustava Petra s Trumpom.