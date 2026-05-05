UŽAS U KOLUMBIJI U eksploziji rudnika poginulo devet radnika

Eksplozija u rudniku ugljena u kolumbijskoj pokrajini Cundinamarca usmrtila je devet radnika i ozlijedila još šest, priopćila je u ponedjeljak nacionalna rudarska agencija (ANM), nekoliko tjedana nakon što je za taj rudnik izdala preporuke za upravljanje rizikom. Do eksplozije je došlo u rudniku La Ciscuda, kojim upravlja tvrtka Carbonera Los Pinos. Tvrtka nije bila odmah dostupna za komentar. Rudarska agencija navela je da se čini kako je nesreću uzrokovalo nakupljanje plinova te da je tijekom obilaska 9. travnja preporučila jačanje sigurnosnih mjera, nakon što je utvrdila prisutnost plinova, uključujući metan, za koje je upozorila da mogu postati opasni.

„Kao što je ANM upozorila tijekom inspekcijskih posjeta, ležišta ugljena mogu sadržavati nakupine plinova poput metana, kao i koncentracije ugljene prašine”, navodi se u priopćenju.

Šest radnika koji su preživjeli prevezeni su u regionalnu bolnicu na liječenje.

Teške nesreće česte su u površinskim i podzemnim rudnicima ugljena i zlata u Kolumbiji, uglavnom u ilegalnim ili neformalnim operacijama i onima bez odgovarajućih sigurnosnih mjera.