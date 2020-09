Komadina: Broj kandidata govori o demokratičnosti SDP-a

Upitan strahuje li od kampanje s obzirom na unutarstranačke međuljudske odnose, odgovorio je da zabrinutost uvijek ima mjesta.

<p> Obnašatelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina izjavio je u utorak da broj kandidata za predsjednika stranke, odnosno njih pet, govori o demokratičnosti stranke, ali i o tome kakva je stabilnost u stranci.</p><p>"Broj kandidata govori o uvažavanju jedan drugoga, o autoritetima koji se poštuju ili ne poštuju. Međutim, ima kandidata za svačiji ukus i prema tome, onaj tko dobije povjerenje članova je predsjednik i treba raditi na dobrobiti stranke", rekao je Komadina nakon sjednice Predsjedništva SDP-a. </p><p>Upitan strahuje li od kampanje s obzirom na unutarstranačke međuljudske odnose, odgovorio je da zabrinutost uvijek ima mjesta. </p><p>"Govorio sam da treba provesti proces tako da bude što manje disonancija, destabilizacije stranke. Duboko se nadam da oni koji žele biti predsjednici moraju biti odgovorni i voditi računa o stranci prije svega", naglasio je.</p><p>Vezano za to što se on osobno nije kandidirao niti za jednu funkciju, Komadina je poručio da nije digao ruke od SDP-a, već da "bije bitke" na terenu i djeluje lokalno.</p><p>Članovi Predsjedništva raspravljali su oko ocjene izbora te se dogovorili da će se dati amandmanski primjedbe na tekst, što će raspraviti na sljedećoj sjednici. </p><p>"Ljudi imaju razna viđenja izbornog procesa koji je bio, razloga koji su doveli do ovog rezultata tako da smo zamolili da se to rješava amandmanski, da se može glasati jer ovako nikad ne bi jedan napravio po volji svih", objasnio je.</p><p>Sutrašnjom objavom pravovaljanih kandidatura počinje izborna promidžba</p><p>Što se tiče izbornog procesa, u utorak zasjeda i Središnja izborna komisija, a Komadina računa da će relativno brzo utvrditi pravovaljanost kandidatura za predsjednika i za Predsjedništvo. </p><p>Potvrdio je da je današnja sjednica Predsjedništva vjerojatno zadnja sjednica u ovom sastavu, osim ako nešto ne iskrsne tijekom kampanje. Tijekom sutrašnjeg dana objavit će pravovaljane kandidature, čime počinje izborna promidžba i traje do dan pred unutarstranačke izbore, koji se održavaju 26. rujna.</p><p>Predsjednika stranke, Predsjedništvo, četiri potpredsjednika i Glavni odbor biraju svi članovi koji imaju biračko pravo sukladno Statutu SDP-a, prvi puta po načelu "jedan član, jedan glas". U Predsjedništvo stranke bira se 16 članova, plus 17. predsjednik. Moraju se poštivati ženska i regionalna kvota. </p><p>Kandidata za predsjednika je petero: saborski zastupnik Peđa Grbin, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, saborska zastupnica i načelnica Omišlja Mirela Ahmetović, član pulskog Gradskog odbora SDP-a Marino Percan i predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ranko Ostojić.</p>