<p>"Opći dojam je da je bolje bilo zatvoriti noćne klubove i platiti poduzetnicima to što su zatvoreni, nego izgubiti mjesec dana turističke sezone,“ rekao je <strong>Zlatko Komadina</strong> na konferenciji za novinare u Županijskoj upravi naglasivši da je „Hrvatska krenula u crveno.“</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Klubovi su žarišta, više nema partijanja</h2><p>Rekao je da se po pravilima EU ulazi u crvenu zonu kada je više od 40 oboljelih na 100 tisuća stanovnika, a da Hrvatska sada ima 58, dok je stanje u Primorsko-goranskoj dobro jer se broj oboljelih na 100 tisuća stanovnika kreće oko 20.</p><p>"No, zemlje EU su nas stavile na crvenu listu – Slovenija, Austrija i Italija, a Njemačka je prihvatila regionalni pristup,“ rekao je dodavši da su turistički rezultati u županiji još uvijek dobri te da je na 22. kolovoza bilo 73 posto gostiju u odnosu na isti dan lani te bi "to bilo i bolje da su mjere poduzete ranije.“</p><p>Prema podacima iz županijske uprave, do sada je u kolovozu ostvareno 71 posto noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, a u prvih 8 mjeseci bilo je 61 posto noćenja u odnosu na isto razdoblje lani.</p><h2>Stanje bolje zahvaljujući disciplini stanovništva i turista</h2><p>"Kod nas je stanje još uvijek bolje zahvaljujući disciplini stanovništva i turista, ali i jakom zdravstvenom sustavu na čelu s županijskim nastavnim Zavodom za javno zdravstvo i Domom zdravlja te testiranju turista na otocima,“ ocijenio je.</p><p>Odgovarajući na novinarsko pitanje o odlukama i mjerama nacionalnog stožera, Komadina je rekao da se očekuje da se razmotri početak školske godine. "Na nacionalnom stožeru je, po meni, glavna tema sljedeće - treba naći pravu mjeru između poduzetničkih i ljudskih prava i sloboda i prava na zdravlje, da se i jedno i drugo susretne u optimalnom načinu, je ovo dosad nije bilo tako." Smatra da je "to čekanje i petljanje zapravo i uzrokovalo ovakav završetak, odnosno ovaj dio turističke sezone, probleme koje sada imamo, a nismo ih trebali imati."</p><p>Prema podacima iz zavoda, u Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata evidentirane su još 3 osobe novozaražene korona virusom, a riječ je o mlađim ljudima bez simptoma, koji su se vratili s godišnjeg odmora i sada su na kućnom liječenju. </p><p>Ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo <strong>Vladimir Mićović</strong> je naveo je da je sada u županiji aktivno 55 slučajeva zaraze korona virusom, od kojih su 3 osobe u bolnici, a ostali su na kućnom liječenju.</p><p>Najveći dio oboljelih nema simptome oboljenja. Do sada je infekcija potvrđena kod dvoje ili troje stranih turista, ali se pretpostavlja da su, kada su doputovali, već bili zaraženi, bez simptoma i da više nisu bili širitelji zaraze.</p><p>Mićović je ocijenio da Primorsko-goranska županija još nije u lošijoj zoni te da je daleko od crvene. Dodao je da se svakoga dana u županiji testira sve više ljudi. Do sada je u županiji testirano oko 15.000 ljudi, a sada se dnevno testira i do gotovo 600 ljudi, od kojih su oko 50 posto strani turisti na povratku u svoje zemlje.</p><p>"Očekujem bolju situaciju, da ćemo načinom aktivnog traženja virusa u populaciji biti jednako uspješni“, rekao je Mićović dodavši da je razina epidemiološke sigurnosti u hotelima u županiji na zavidnoj razini te da su gosti to prepoznali.</p>