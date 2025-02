Kombi naletio na učenike trećeg razreda. Ravnateljica: 'Djeca su se jako uplašila. Strašno je bilo'

Djeca su dobro. Riječ je o jednoj djevojčici i tri dječaka. Išli su na Marjan s učiteljicom, njih 15 je bilo u grupi. S obzirom da autobus ne može doći do škole, oni se uvijek ukrcavaju kod trgovine na raskrižju. Kad su skoro došli do autobusa, kombi koji je bio parkiran na toj nizbrdici krenuo je prema njima. Nije bilo vozača u njemu, a nizbrdica je velika i nisu se svi uspjeli skloniti – kaže nam ravnateljica OŠ Visoka, Natalija Radić o nesreći na raskrižju Vukovarske i Ninske ulice. Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske došlo je do samopokretanja parkiranog vozila uslijed čega je vozilo udarilo u grupu djece koja su se nalazila u pratnji odrasle osobe. Riječ je o učenicima trećeg razreda. Ravnateljica je trenutačno s djecom na Hitnoj i čeka njihove roditelje.

- Svi komuniciraju, čekamo da obave rentgen, liječnici kažu da su van životne opasnosti. Jako su se uplašili. Nisu ni pod rotacijom išli ovamo, to bi bilo previše. Bilo je kao u filmovima. Liječnici su svima na cesti odmah pružili pomoć, nemam riječi kako su brzo reagirali. Ja sam dojurila dolje čim su mi javili, a potom s djecom otišla na Hitnu. Učiteljica i pedagogica su ostale s drugom djecom, zvati njihove roditelje, razgovarati s njima. Mislim da ćemo zvati krizni tim, to je baš stravično izgledalo – kaže nam ravnateljica Radić.

Splitska policija je, dodajmo, dojavila da je ozljeđeno petero djece, no ravnateljica kaže kako je moguće da za jedno dijete nije bilo potrebe za odlaskom u bolnicu.

- Četvero djece je zaprimljeno u KBC Split. Stabilno su, nitko nije životno ugrožen. Medicinska obrada je tijeku tako da tjelesne ozljede još nisu okarakterizirane - rekla je za 24sata Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split.