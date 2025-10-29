Kombi sletio s ceste kod Novog Sada, jedno dijete poginulo, sedmero ih je ozlijeđeno

Jedno dijete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mjesta od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći, prenijela je Radio televizija Srbije (RTS).

Još sedmoro djece, godišta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške ozlijede, i oni su prevezeni u Dječju bolnicu u Novom Sadu.

Teško je ozlijeđen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

Do nesreće je došlo kada je kombi koji je prevozio djecu sletio s ceste, probio ogradu i upao u kanal, objavila je Radio televizija Vojvodine (RTV).