TRAGEDIJA NA CESTI

Kombi sletio s ceste kod Novog Sada, jedno dijete poginulo, sedmero ih je ozlijeđeno

Foto: M.M./ATAImages

Jedno dijete je poginulo, a sedmero ih je ozlijeđeno, kao i vozač kombija, u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila oko 3,30 ujutro na autocesti Novi Sad – Beograd, objavili su u srijedu regionalni mediji

Jedno dijete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mjesta od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći, prenijela je Radio televizija Srbije (RTS).

Još sedmoro djece, godišta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške ozlijede, i oni su prevezeni u Dječju bolnicu u Novom Sadu.

Teško je ozlijeđen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

Do nesreće je došlo kada je kombi koji je prevozio djecu sletio s ceste, probio ogradu i upao u kanal, objavila je Radio televizija Vojvodine (RTV).

