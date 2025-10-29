Jedno dijete je poginulo, a sedmero ih je ozlijeđeno, kao i vozač kombija, u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila oko 3,30 ujutro na autocesti Novi Sad – Beograd, objavili su u srijedu regionalni mediji
TRAGEDIJA NA CESTI
Kombi sletio s ceste kod Novog Sada, jedno dijete poginulo, sedmero ih je ozlijeđeno
Jedno dijete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mjesta od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći, prenijela je Radio televizija Srbije (RTS).
Još sedmoro djece, godišta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške ozlijede, i oni su prevezeni u Dječju bolnicu u Novom Sadu.
Teško je ozlijeđen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.
Do nesreće je došlo kada je kombi koji je prevozio djecu sletio s ceste, probio ogradu i upao u kanal, objavila je Radio televizija Vojvodine (RTV).
