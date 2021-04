Kao psiholog zgrožena sam ponašanjem dvojice naših vođa koji se prepiru na razini dječjeg vrtića ili pučke škole, komentar je Mirjane Krizmanić na salve uvreda koje posljednjih dana izmjenjuju predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

- Oni su na ovim pozicijama kako bi služili ovom narodu što bolje znaju, no očito ne znaju dovoljno pa se ponašaju ovako neodgovorno. To je jedno bahato ponašanje nezrelih balavaca. Oni treniraju ego na svima nama - rekla je psihologinja.

Krizmanić ne može vjerovati što sve posljednjih dana čita u medijima.

- Sto problema ima ova zemlja, kakav su oni primjer mladima. Trebali bi se posramiti. Nakon svega što sam pročitala, pitam se gdje živim. To ne gleda samo domaća, nego i europska javnost - napominje Krizmanić.

Kao što imamo valove epidemije korona virusa, tako u valovima imamo i sukobe na relaciji Pantovčak - Banski dvori, napominje Jerko Trogrlić, stručnjak za komunikaciju.

Retorika koja vodi u nasilje

- Iako to možda nekoga zabavlja, kod mene to nije slučaj, jer glavni akteri su svojim zadnjim istupima pokazali krajnje populistički, vrlo negativnu i nisku razinu političke rasprave, koja se onda kao domino efekt spušta na puno niže razine. Nitko ili barem oni ne razmišljaju o tome da ako predsjednik države ili premijer koristi takav jezik, kakva je to poruka svima drugima - navodi.

Napominje kako je dokazano da takva vrsta retorike kumulira prvo verbalno, a onda i u druge vrste nasilja.

- U tom smislu ni jedan ni drugi nisu napravili ništa dobro, prvenstveno predsjednik države, a onda i premijer, koji mu odgovara umjesto da ga ignorira ili konstantno spušta loptu, čime bi Milanovićeva retorika imala manji utjecaj - kaže Trogrlić.

Vidljivo mu je, kaže, da se predsjednik države na neki način vjerojatno navukao na lajkove na Facebooku, a iako je kao premijer bio žestoko protiv populizma, sad je posao glavni protagonist takvog načina komunikacije.

- Da mi je netko rekao da će retoriku, rječnik i metode komunikacije Donalda Trumpa koristiti Zoran Milanović, stvarno nikad ne bih povjerovao - rekao je komunikacijski stručnjak.

Upozorava kako ovakav način komunikacije zagađuje komunikaciju u politici i iskreno se nada da će dvojac s time prestati, iako ne smatra kako je to realno za očekivati.

- Milanović prvenstveno, a onda i premijer vjerojatno imaju oko sebe brojne fanove kojima takav način komunikacije odgovara iako je on štetan za političku komunikaciju općenito u Hrvatskoj, ali i za naše društvo - zaključio je Trogrlić.

Trumpizacija domaće politike

No strasti su se, čini se, barem ako je suditi prema jučerašnjem danu ipak primirile, i to nakon sedam dana verbalnih obračuna koji su obilovali uvredama.

Andrej Plenković očito nije želio da nacionalni plan oporavka padne u drugi plan pa se nije bavio “ljepotanom s Pantovčaka”. Marlon Brando iz Ureda predsjednika kratko se javio društvenim mrežama. Uz plakate kultnih filmova “Ružni, prljavi i zli” i “Divljak”, Milanović je samo kratko poručio: “Pa ti biraj!”. Ni Milorad Pupovac nije u svojim istupima uzvraćao na istupe Zorana Milanovića.

Za čelnika SDSS-a, osim što ga je nazvao plačibabom, rekao je i kako je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu. Plenkovića je nazvao herojskim zecom, špijunčinom, a sebe usporedio s orlom i sokolom. Plenković pak nije želio otkriti na koju ga životinju podsjeća Milanović, ali je on za njega iskompleksirani ljubomorni lažljivac. Ni u ranijim sukobima nisu se štedjeli.

Slijedi smirivanje strasti?

Čelnik Reformista Radimir Čačić ocijenio je da će doći do smirivanja odnosa između predsjednika države i premijera jer njih dvojica u određenim segmentima moraju razgovarati i surađivati. Podsjetio je da smo prije nekoliko mjeseci slično prošli. Podsjetimo, tad je jedan bio šmrkavac, a drugi plameni jazavac. I tad se postavljala dijagnoza predsjednika države, ali nešto blaža. Bila je riječ, naime, o bjesnoći.

