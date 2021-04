MPP trio (Milanović - Pupovac - Plenković) danas miruje. Barem je mirovao do podneva, za razliku od jučerašnjeg dana kad su okupirali prostor izjavama poput nilskog konja u Vladi i sokola na Pantovčaku te međeda koji se boje korone.

Milorad Pupovac gostovao je prijepodne na N1 i tek je između redaka spomenuo Zorana Milanovića dok je Andrej Plenković sat vremena kasnije sipao brojke oko nacionalnog plana oporavka pa se nije imao vremena baviti s Pantovčakom i sokolom, kako se nazvao Milanović. Iza podneva se javio i sokol Zoran Milanović. I sa slikom kratko poručio: 'Pa ti biraj'!

Lijevo je Brutti, sporchi e cattivi, talijanski groteskni film iz sedamdesetih 'Ružni, prljavi i zločesti', a desno film The Wild One s Marlonom Brandom u glavnoj ulozi. Često je ove filmove spominjao Milanović u obračunima s Pupovcem i Plenkovićem. Kaže da između talijanskog filma i 'The Wild One' u kojem je Marlon Brando, preferira biti Marlon Brando.

Podsjećamo, jučer je na obilježavanju pogiblje prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića nastao pravi cirkus. Milanović je rekao da Plenković nije htio biti u isto vrijeme tamo dok je on tamo, a onda je Plenković rekao da Milanović laže i tako ukrug.

Milanović je za Pupovca je rekao da je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu. Rekao je da Pupovac objavljuje poruke koje krivotvori, a onda trči majci u krilo plakati da mu prijete desničari. Kaže da nije poput Plenkovića koji se tuče u Saboru iako je on fizički opasniji od njega. Čudio se da ukidaju N1 pa je rekao mu za gledanje tog programa televizor treba spajati na stablo.

Pogledajte video: Časte se sve gorim uvredama

Usput je Plenkoviću rekao da je nilski konj, dok je sebe usporedio s orlom i sokolom.