KOMENTAR HDZ-u ne može nitko ništa, jači su od sudbine...

Mnogo je godina oporba vjerovala kako je HDZ neka vrsta dječje bolesti demokracije, koja će doći i otići. U tom uvjerenju provode, evo, već 35 godina - i odlaze oni, a ne ona, Hrvatska demokratska zajednica. Više nema nikakve sumnje da je riječ o najozbiljnijoj koncentraciji političke pameti u ovoj zemlji. Pritom sintagma “politička pamet” nema nikakve vrijednosne konotacije. Kako kaže Max Weber, tko ima na umu spas duše nema što tražiti u politici.

