KOMENTAR HDZ-u ne može nitko ništa, jači su od sudbine...

Piše Boris Rašeta,
Zagreb: Dolazak na Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

HDZ je potkupio i narod (zaposlenjima, u županijama, općinama, gradovima, državi, javnom sektoru), pa ih čak ni visoka izlaznost, prema zamislima “matematičara” iz Možemo!, ne može skloniti

Mnogo je godina oporba vjerovala kako je HDZ neka vrsta dječje bolesti demokracije, koja će doći i otići. U tom uvjerenju provode, evo, već 35 godina - i odlaze oni, a ne ona, Hrvatska demokratska zajednica. Više nema nikakve sumnje da je riječ o najozbiljnijoj koncentraciji političke pameti u ovoj zemlji. Pritom sintagma “politička pamet” nema nikakve vrijednosne konotacije. Kako kaže Max Weber, tko ima na umu spas duše nema što tražiti u politici.

