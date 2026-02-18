KOMENTAR HDZ-u ne može nitko ništa, jači su od sudbine...

HDZ je potkupio i narod (zaposlenjima, u županijama, općinama, gradovima, državi, javnom sektoru), pa ih čak ni visoka izlaznost, prema zamislima “matematičara” iz Možemo!, ne može skloniti
HDZ-u ne može nitko ništa, jači su od sudbine...
Mnogo je godina oporba vjerovala kako je HDZ neka vrsta dječje bolesti demokracije, koja će doći i otići. U tom uvjerenju provode, evo, već 35 godina - i odlaze oni, a ne ona, Hrvatska demokratska zajednica. Više nema nikakve sumnje da je riječ o najozbiljnijoj koncentraciji političke pameti u ovoj zemlji. Pritom sintagma “politička pamet” nema nikakve vrijednosne konotacije. Kako kaže Max Weber, tko ima na umu spas duše nema što tražiti u politici.
