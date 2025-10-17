Obavijesti

Komisija u S. Makedoniji dala suglasnost Fini za stjecanje udjela u Makedonskoj berzi

Ako FINA dostigne maksimalni udio od 100% u Zagrebačkoj burzi d.d., tada će neizravni udio u Makedonskoj berzi AD Skopje iznositi do 29,98%, stoji u priopćenju

Komisija za vrijednosne papire Republike Sjeverne Makedonije, na svojoj 68. sjednici kojom je predsjedavala predsjednica Komisije, mr. sc. Bujare Abazi, donijela je Odluku o davanju suglasnosti pravnoj osobi Financijskoj agenciji FINA iz Republike Hrvatske za stjecanje kvalificiranog udjela u Makedonskoj berzi AD Skopje, odnosno posredno, putem Zagrebačke burze d.d., za stjecanje dionica čiji ukupni kumulativni iznos ne prelazi 30% ukupno izdanih dionica s pravom glasa Makedonske berze AD Skopje, objavili su u priopćenju.

FINA, čiji je jedini osnivač i dioničar Republika Hrvatska, već je dobila suglasnost hrvatskog regulatora HANFA-e za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Zagrebačkoj burzi d.d. Ako ponuda za preuzimanje bude uspješna, FINA može izravno steći 50% + 1 dionicu u Zagrebačkoj burzi d.d., čime bi neizravno stekla 14,99% udjela u Makedonskoj berzi AD Skopje.
Ako FINA dostigne maksimalni udio od 100% u Zagrebačkoj burzi d.d., tada će neizravni udio u Makedonskoj berzi AD Skopje iznositi do 29,98%, stoji u priopćenju.

