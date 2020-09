Komšić: Belgijski sustav nije primjenjiv u Bosni i Hercegovini

<p>Politički sustav kakav je u Belgiji nije primjenjiv u Bosni i Hercegovini, izjavio je u srijedu u Bruxellesu član predsjedništva BiH <strong>Željko Komšić.</strong></p><p>"Načelo konstitutivnosti koje važi u Kraljevini Belgiji nitko u BiH ne bi prihvatio, jer je u Belgiji proporcionalan sustav, nije paritetan koji mi imamo u BiH", rekao je Komšić, koji je u srijedu zajedno s drugom dvojicom članova predsjedništva BiH bio u službenom posjetu Bruxellesu.</p><p>Članovi predsjedništva Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić razgovarali su u Bruxellesu s visokim predstavnikom za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepom Borrellom, povjerenikom za proširenje Oliverom Varhelyem i predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem.</p><p>"Znate, ja sam davno završio pravni fakultet. Morali smo izučavati razne političke sisteme, to su bili malo bolji profesori", dometnuo je Komšić.</p><p>Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da se na sastancima u Bruxellesu nije razgovaralo o izbornom zakonodavstvu u BiH.</p><p>"Ali, svi znaju da su to pitanja koja čekaju Bosnu i Hercegovinu, ali se i ukazuje na potrebu dobre atmosfere potrebne da bi se ta pitanja rješavala. Gospodin Komšić je već javno iznosio svoje stavove kako trebala izgledati Bosna i Hercegovina. Svi mi imamo svoje stavove, a što se nas tiče bez jasne konstitutivnosti onako kako je predvidio Daytonski sporazum nije moguće izgraditi novi politički sistem", rekao je Dodik.</p><p>Podsjetio je da je Alija Izetbegović tražio i dobio da se načelo konstitutivnosti proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu, što je izvorno bilo predviđeno Daytonskim sporazumom.</p><p>Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva, izabran većinskim bošnjačkim glasovima, zauzima se za ukidanje načela konstitutivnosti i uvođenje građanskog sustava. Isto traže sve bošnjačke stranke. </p><p>Šefik Džaferović kaže da je BiH utemeljena "na kombinaciji etničkog i građanskog načela, na skladu tih dvaju načela".</p><p>Istaknuo je da je spreman dati bjanko potpis za rješenje koje bi pripremila Venecijanska komisija Vijeća Europe i Europska unija za provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.</p><p>Prema toj presudi, zakon o izboru članova predsjednštva BiH, koji izrijekom kaže da ga čine jedan Hrvat, jedan Srbin i jedan Bošnjak u suprotnosti je s europskom konvencijom o ljudskim pravima jer onemogućava pripadnicima nacionalnih manjina da se kandidiraju za člana predsjedništva. </p><p>Hrvatska strana je tražila da se u okviru provedbe te presude formira druga izborna jedinica s hrvatskom većinom u Federaciji BiH, kako bi Hrvati sami mogli birati svoga predstavnika, neovisno o njegovoj nacionalnoj pripadnosti, ali to bošnjačka strana ne želi prihvatiti.</p><p>Belgija, koju je spominjao Komšić, ima federalni sustav. Sastoji se od tri teritorijalne jedinice - Flandrije, Valonije i regije glavnog grada Bruxellesa. Osim toga postoje i tri jezične zajednice, flamanska, francuska i njemačka, od kojih svaka ima svoj parlament i koje odlučuju o pitanju obrazovanja i kulture.</p><p>U Belgiji ne postoji izborna jedinica na razini cijele zemlje, nego se za izbore u federalni parlament zastupnici biraju u svojim federalnim jedinicama. Nakon izbora stranke se moraju dogovarati o koalicijskoj vladi jer je teoretski nemoguće da jedna stranka ima većinu. Prilikom sastavljanja vlade vodi se računa o paritetu.</p>